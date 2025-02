Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese, Scajola: "Con la Région Sud chiederemo nuovi fondi per il raddoppio ferroviario Andora-Finale"

L’assessore regionale ai Rapporti con i lavoratori frontalieri e ai Trasporti Marco Scajola ha partecipato oggi, in rappresentanza della Regione Liguria, alla seconda riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese. La seduta, svoltasi nella sede di villa Massena a Nizza, è stata presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e dal ministro francese per gli Affari Esteri Jean-Noël Barrot.



Scajola è intervenuto relazionando il tavolo sui progetti in corso per il miglioramento della linea ferroviaria Marsiglia-Ventimiglia-Genova. "Una riunione importante per fare il punto della situazione sulla cooperazione frontaliera a tutti i livelli, da quello governativo a quello comunale passando per il fondamentale apporto delle Regioni - dichiara l'assessore regionale Marco Scajola-. Come Regione Liguria abbiamo chiesto un'accelerata a Rfi per il fondamentale adeguamento elettrico della stazione di Ventimiglia sul quale stiamo investendo 4,5 milioni di euro, per un lavoro complessivo da oltre 9 milioni. L'azienda dei trasporti ci ha assicurato che tutti gli otto binari saranno pronti entro il 2027, vigileremo affinché questi tempi vengano rispettati. Abbiamo inoltre chiesto ufficialmente, insieme a Région Sud, una visita sui nostri territori del coordinatore europeo del Corridoio Mediterraneo Mathie Grosch. L'incontro dovrebbe svolgersi entro la primavera 2025 e l'obiettivo condiviso è quello di richiedere finanziamenti per la realizzazione del raddoppio ferroviario Andora-Finale e per la linea costiera Marsiglia-Nizza".