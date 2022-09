Albenga, festa di chiusura del campo solare (FOTO)

Afferma la coordinatrice dottoressa Martina Balducci: "Anche quest’anno abbiamo svolto tantissime attività, dalle gite all’Isola Gallinara per le quali dobbiamo ringraziare la Lega Navale, a quelle alle Caravelle, dalla partecipazione al Festival Contrario di Castelvecchio di Rocca Barbena alle letture con l’Associazione #cosavuoichetilegga e la gita alla fattoria di Cinzia. Grazie all’attività balneare, ma anche ai giochi organizzati in sede abbiamo potuto lavorare molto sull’empatia e sulla capacità di condivisione dei bambini e delle bambine. Il gioco di squadra ha permesso di migliorare l'autocontrollo dei più vivaci e aumentare le capacità empatiche dei più timidi riuscendo a tirare fuori il meglio da ognuno di loro. Sono stati due mesi intensi e ricchi di emozioni, sia per i ragazzi che per le educatrici, siamo davvero contente del percorso svolto e diamo appuntamento a tutti i bambini per il prossimo anno".

Afferma l’assessore Marta Gaia: "Ci tengo a ringraziare la coordinatrice Martina e tutte le educatrici che si sono occupate dei bambini durante questi mesi di Campo Solare. Ringrazio in modo particolare tutti i soci della Lega navale che, oltre ad aver accolto il camposolare nella loro spiaggia di Vadino, anche quest'anno hanno dato la possibilità ai bambini di conoscere il mare e la nostra Isola. Il Campo solare è un servizio fondamentale per le famiglie e i bambini del nostro territorio. Il mare e il divertimento vengono affiancati da momenti di studio e di crescita sia culturale che relazionare".

Il campo solare ha avuto inizio il 4 luglio ed è terminato il 31 agosto. Il servizio è rimasto aperto in orario 8:15-16:00 dal lunedì̀ al venerdì̀. Sia per il mese di luglio che per il mese di agosto è stata raggiunta la capienza massima di 50 iscritti. La divisione degli iscritti in due gruppi ha permesso alle educatrici di organizzare al meglio le attività ed effettuare un controllo maggiore sui minori, in più il gruppo ristretto ha permesso un maggior coinvolgimento.

Il rapporto numerico fra operatori, educatori e minori accolti è stato definito al fine di rispettare le vigenti disposizioni Covid-19 in materia di distanziamento fisico e sicurezza. Sono stati privilegiati il più̀ possibile le attività̀ in spazi aperti all’esterno. Le mascherine sono state indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con una età superiore ai 6 anni. Il servizio mensa era interno alla struttura di gestione Comunale. Alle 16:00, con l’uscita di tutti i bambini ogni ambiente veniva pulito, ordinato ed igienizzato.

L'organizzazione della giornata: 8:15 – 9:00 accoglienza; 9:00 – 9:15 ritrovo in gruppo e appello; 9:30 – 11:30 attività in spiaggia per entrambe le sezioni; 11:30 – 12:00 rientro e igiene personale; 12:00 – 13:00 pranzo; 13:00 – 14:00 gioco libero; 14:00 – 15:15 alternanza tra spiaggia, attività laboratoriali e compiti delle vacanze; 15:30 – 16:00 uscita.