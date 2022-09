Stella, le politiche fanno slittare l'inaugurazione della statua di Pertini: appuntamento rinviato a novembre

Le elezioni politiche del 25 settembre fanno slittare il "weekend pertiniano" e quindi l'inaugurazione della statua dedicata al Presidente più amato dagli italiani Sandro Pertini.

Il sindaco Andrea Castellini lo aveva confermato alla nostra redazione qualche settimana fa e ora è ufficiale che le celebrazioni per i 126 anni dalla nascita del Pertini si svolgeranno nel mese di novembre.

'Le celebrazioni non sono però cancellate: sono solamente slittate di alcune settimane per permettere al Comune di riorganizzare al meglio la manifestazione (fissata a inizio novembre) - ha detto il sindaco Andrea Castellini - Siamo certi che i cittadini capiranno che un evento di questa portata, che vanta il patrocinio della Presidenza della Repubblica, richiede la presenza e il coinvolgimento delle istituzioni nazionali oltre che di quelle locali".

"Vi terremo aggiornati e colgo l'occasione per ringraziare chi si sta impegnando affinché Pertini sia omaggiato nel migliore dei modi possibili" conclude il primo cittadino.

L'opera, che verrà posizionata davanti alla casa natale, la seconda dopo quella presente nell'omonima piazza a Savona (ma di tutt'altro stile), è stata creata dall’artista Pietro Marchese che aveva deciso lo scorso anno di donare al comune una statua che ritrae Pertini e su suo suggerimento la procedura per fondere l'opera è stata realizzata nella Fonderia Artistica Versiliese a Pietrasanta, con i quali ha già collaborato in passato per la realizzazione del monumento dedicato ad Archimede e per la statua dedicata alla campionessa mondiale di apnea Rossana Maiorca.

Il comune con una delibera di giunta aveva accettato la donazione del calco/modello della scultura "rilevando che munifico gesto è frutto di spirito di liberalità non essendo vincolato ad alcuna controprestazione in favore del soggetto donante e risulta meritevole di interesse e vantaggioso per l'Amministrazione comunale dal momento che l'opera può consentire un arricchimento culturale per l'intera comunità cittadina, nonché l'incremento del patrimonio dell'amministrazione".

Di comune accordo fra le parti, Marchese, come specificato dall'amministrazione, aveva concesso al Comune di Stella la cessione dei diritti d'immagine relativi all'opera, anche in funzione di eventuali scopi futuri inerenti l'utilizzo dell'opera, una volta che questa era stata realizzata tramite fusione in bronzo.

Dopo diversi sopralluoghi con la Sovrintendenza è stata scelta la location: davanti alla sua storica casa-museo di San Giovanni.

"Sarà un'occasione storica. Più che importante per Stella perchè saranno in arrivo tantissime persone, una giornata di festa per una persona che ha fatto la storia del nostro paese - aveva detto il sindaco - Ritornano le tre giorni pertiniane dal venerdì con la fiaccolata del sabato sera sospesa da due anni causa Covid e domenica mattina l'inaugurazione" ha detto il sindaco Andrea Castellini.

"Non poteva essere scelta un'altra data, sarà un giorno di festa e sono oltre trent'anni che aspettavano la statua a Stella e per il trentennale della morte nel 2020 non potevano celebrare per via del Covid - aveva proseguito l'artista Pietro Marchese - L'amministrazione precedente aveva contattato il sottoscritto perchè Savona aveva scelto altre modalità, sia il comune con il quale mi sono trovato benissimo, che i cittadini volevano una statua, la figura di Pertini per quello che ha rappresentato è ancora più che importante e quest'opera è stata studiata approfondendo percorsi storici, lui era affezionatissimo a Stella, alla casa natale e alla madre che l'aveva cresciuto con sani principi, l'omaggio migliore che si potesse fare è tratto anche dagli ultimi libri dalle testimonianze dal giovane Pertini del professor Milazzo".

"Gli siamo debitori per le sue lotte antifasciste e abbiamo deciso di collocarlo nel muretto vicino al giardino della casa con la pipa che tiene all'altezza del cuore dove la madre lo ha sempre atteso - aveva continuato Marchese - Chiunque andrà a visitare la casa museo potrà farsi una foto a fianco al Presidente, amato da tutti gli italiani, vicino alla gente".

Grande emozione, soddisfazione e tanta attesa da parte della presidente dell'Associazione Sandro Pertini di Stella Elisabetta Favetta, ma anche un filo di polemica per il trattamento ricevuto in occasione della scelta dell'opera a Savona poi posizionata nella piazza intitolata al Presidente piu amato dagli italiani.

"Noi sono anni e anni che avevamo questo desiderio, una statua che lo rappresenta, chi viene anche in visita a Stella ce lo chiede e si accontentano persino di fare foto con un cartonato figuriamoci con l'opera. Con Savona ci eravamo illusi, a noi andava bene la statua ma non è stato così, avevamo anche contribuito a raccimolare i fondi ed ero stata pure messa fuori dalla commissione. È un'opera moderna che però non lo rappresenta, la gente lo vuole vedere. Finalmente a Stella possiamo coronare questo desiderio. Vediamo ora chi riusciamo a far venire da Roma di istituzioni".