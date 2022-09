Albissola: ruba all'interno di uno stabilimento balenare, ladro seriale di borselli arrestato dai carabinieri

Nei mesi estivi, anche in ragione del considerevole afflusso turistico della zona, sono stati intensificati i controlli con finalità preventiva da parte dei carabinieri della Compagnia di Savona nei vari comuni della zona costiera.

Ieri pomeriggio, i militari della stazione di Varazze hanno arrestato un cittadino straniero, autore di un furto all'interno di uno stabilimento balneare di Albissola Marina. L’uomo, approfittando dell’assenza del proprietario, si è impossessato di un borsello lasciato incustodito sotto un ombrellone, dandosi immediatamente alla fuga.

I carabinieri, allertati da alcuni bagnanti che hanno assistito al furto, sono riusciti a bloccare l'uomo e a recuperare il borsello, restituendolo al legittimo proprietario.

Il fermato è un un soggetto ben conosciuto dai carabinieri intervenuti, poiché pochi giorni prima era stato bloccato dopo aver tentato di impossessarsi di un altro borsello all'interno di uno stabilimento balneare di Varazze e trovato in possesso di un telefono cellulare e di un portafogli successivamente risultati oggetto di furto. In quell'occasione l'uomo era stato deferito all'Autorità Giudiziaria in stato libertà per i reati di tentato furto e ricettazione.

L’arrestato verrà giudicato in data odierna e dovrà rispondere del reato di furto aggravato. Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.