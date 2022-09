Albero pericolante a ridosso dell'Aurelia tra Savona e Albissola: intervengono i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza (FOTO)

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio odierno, intorno alle 17, per la messa in sicurezza della parete rocciosa che sovrasta la via Aurelia all'altezza della caserma della Capitaneria di Porto di Savona, verso il confine con Albissola.

Ad allarmare è stato un albero pericolante, rimasto attaccato al terreno con solamente parte delle radici.

Grazie all'autoscala, i pompieri hanno così provveduto a rimuoverlo eliminando il pericolo per i mezzi sottostanti. Per farlo però si è reso necessario, grazie all'intervento della Polizia locale, deviare completamente il traffico veicolare in entrambe le direzioni sul sottostante lungomare Matteotti, creando però qualche rallentamento.