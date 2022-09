Meteo, domina l'instabilità: oggi e domani tempo autunnale con piogge e rovesci, domenica schiarite e temperature in ripresa

In quota insistono correnti dai quadranti occidentali provenienti dall’Atlantico, che rendono il tempo variabile e già dal sapore autunnale. Piogge e rovesci principalmente in montagna in questo weekend ma con tendenza a temporanea riduzione dei fenomeni ad inizio settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 2 settembre

Cielo generalmente nuvoloso, con nuvolosità maggiore nel pomeriggio in particolare sui settori occidentali. Qualche schiarita sui settori orientali nel corso della giornata. Piogge o rovesci irregolari, anche temporaleschi, soprattutto su Alpi occidentali nel pomeriggio e prima serata. Temperature massime in calo e comprese tra 23 e 27 °C sulle pianure e sulle coste. Venti praticamente assenti, qualche raffica isolata da nordest possibile su coste occidentali della Liguria.

Sabato 3 settembre.

Situazione sostanzialmente simile al venerdì, con cielo più coperto ad ovest e precipitazioni anche sottoforma di rovesci e temporali sulle Alpi in possibile estensione alle pianure vicine di torinese e cuneese, sulla Liguria e sulle Alpi settentrionali. Temperature ancora in leggero calo nelle massime che non supereranno i 26 °C, minime anche in calo e comprese tra 16 e 19 °C. Venti deboli nordorientali, fino a moderati su coste liguri.

Da domenica 4 settembre.

La situazione migliora un po’ domenica con schiarite più ampie e precipitazioni più isolate, sempre su Alpi occidentali e su Liguria di levante. Temperature in lenta risalita, ma nella norma del periodo. Ad inizio settimana situazione ancora più stabile per un temporaneo rinforzo dell’alta pressione e temperature che aumenteranno di qualche grado.

