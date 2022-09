Savona, picchia la convivente facendola finire in ospedale: cittadino straniero arrestato dalla Polizia

Picchia la convivente durante una lite, facendola finire in ospedale: un cittadino del savonese di origine ucraina la notte tra il 1 e il 2 settembre è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile della Polizia di Stato per reati di maltrattamenti in famiglia, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Savona.

L’uomo era già stato protagonista nel 2019 di un analogo episodio di maltrattamenti e violenza ai danni della compagna per il quale era stato tratto in arresto. Una volta scarcerato, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento, nonostante questo la donna lo ha riaccolto in casa e verso la fine di agosto, durante una lite, l’ha picchiata di nuovo facendola finire in ospedale. Ma la denuncia a questo punto non poteva bastare e, nell’ottica della massima tutela della vittima, per evitare conseguenze ulteriori, subito dopo l’ultima aggressione di fine agosto i poliziotti della Squadra Mobile hanno richiesto ed ottenuto un provvedimento restrittivo.

Dall’emissione del provvedimento restrittivo, l’uomo si è reso subito irreperibile, ma i poliziotti nel giro di un paio di giorni gli hanno fatto terra bruciata, ricostruendo e monitorando luoghi frequentati e abitudini di vita, fino a quando, individuato il luogo più plausibile in cui potesse nascondersi, la notte scorsa, durante un appostamento notturno è stato visto rientrare, insieme alla donna, in un casolare isolato della Val Bormida, dove è stato immediatamente arrestato.

Si tratta dell’epilogo di una delicata indagine condotta dagli investigatori della Squadra Mobile savonese in stretto raccordo con l’Autorità Giudiziaria che ha portato all’arresto dell’autore di una serie di condotte violente contro la compagna, arresto necessario per evitare che l’indole violenta dell’uomo potesse portare ad un epilogo ben più grave.

L’arrestato, dopo gli atti di rito, è stato condotto al carcere di Marassi.

Prevenzione. E’ questo il principale impegno messo in campo dal Questore a Savona da inizio anno. Prevenzione attiva, con una particolare attenzione al delicato ambito del contrasto alla violenza di genere, tema quanto mai attuale. A conferma di questa costante attività, l’arresto della notte scorsa.