Elezioni politiche 2022, Sandra Zampa al circolo Pd di Albenga

"La buona politica è fatta dai buoni politici ed è con questa visione che il nostro circolo PD intende operare in questa campagna elettorale. Il punto di partenza è sabato 3 settembre con la visita presso il nostro circolo e la nostra città di Sandra Zampa, già sottosegretaria alla salute nel governo Conte due ed ora candidata al Senato nel collegio uninominale Liguria ponente”. Così in una nota i membri del Circolo Pd Albenga.

“Aprire la campagna della nostra città con un personaggio di spicco e con elevate competenze in un campo complesso come quello della sanità è un forte segnale della nostra presenza sul territorio e della volontà di fare sentire la nostra voce sui temi e sui valori fondamentali”.

“La battaglia per una sanità giusta, pubblica ed efficiente rappresenta davvero una priorità per il nostro partito – proseguono -, come dimostrato proprio dalla visita della responsabile nazionale sanità del Pd, nonostante i numerosi impegni”.

“Il tema ospedale ingauno sarà ovviamente al centro dell’incontro che si terrà presso il circolo Pd di via Roma alle 14.30 di sabato 3 settembre e al quale tutta la cittadinanza è invitata”, concludono.