Incendio al Santa Corona, sopralluogo del Sottosegretario Costa: "Doveroso essere qui per testimoniare vicinanza e sostegno al territorio" (FOTO e VIDEO)

"Credo sia doveroso da parte di chi ha l'onore e l'onere di rappresentare le istituzioni, in questo caso il governo, di essere qui oggi per testimoniare vicinanza e sostegno al territorio. È l'occasione di ringraziare, e già è stato fatto, tutti coloro che hanno lavorato e contribuito a ripristinare la situazione". Così il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, dopo il sopralluogo di questa mattina all'ospedale Santa Corona di Pietra dove, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, è divampato un incendio all'interno del reparto di ortopedia.

"Un grazie particolare al direttore generale di Asl 2 e al sindaco - ha aggiunto Costa - credo che i sindaci in momenti come questo rappresentino un punto di riferimento per il territorio e per la collettività: credo sia significativa la sua presenza".

Il Sottosegretario di Stato si è poi concentrato sulle conseguenze dell'incendio: "Ovviamente c'è bisogno di quantificare i danni e so che le operazioni sono già in corso - ha evidenziato - oggi l'aspetto più importante è garantire la continuità dei servizi a chi ha bisogno di cure e assistenza: mi pare che sotto questo aspetto l'azienda sanitaria si sia organizzata e ciò è stato garantito". Un sguardo, poi, alle risorse che dovranno essere spese per la ristrutturazione del reparto: "Abbiamo a disposizione i fondi dell'ex articolo 20 che vanno proprio in programmazione la prossima settimana per la Regione Liguria, ovviamente da parte del governo è massima la disponibilità a riallocare e destinare parte di quelle risorse per ripristinare la situazione nuovamente alla normalità".

In conclusione, un pensiero all'importanza delle strutture ospedaliere sul territorio: "Strutture come queste (il Santa Corona, ndr) rappresentano un'eccellenza e rappresentano un elemento indispensabile per la nostra sanità - ha spiegato Costa - dopo la pandemia abbiamo preso coscienza che c'è bisogno di rafforzare la medicina del territorio, c'è bisogno di incrementare le risposte da dare ai cittadini sul territorio e strutture come queste svolgono e hanno un ruolo fondamentale. Oggi c'è un approccio diverso, c'è la consapevolezza che dobbiamo costruire insieme non più una sanità che si prenda solo cura della malattia, ma che si prenda cura anche della persona. Per fare questo c'è bisogno di potenziare tutte quelle che sono le risposte sul territorio".

In occasione della visita del Sottosegretario Costa, il direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la palazzina danneggiata dal rogo:

"Il quarto piano nel lato di levante è in piena operatività, la medicina nucleare al piano terra ha ripreso l'attività, il primo piano è stato reso operativo quindi l'ex chirurgia vertebrale e l'utic sono pienamente operativi - ha spiegato il dg dell'azienda sanitaria - in settimana faremo delle prove di carico nel quarto piano, quello sopra rispetto a dove è avvenuto l'incendio, in caso di risposte positive contiamo di rendere operativo anche il lato ponente almeno circoscrivendo la stanza sopra quella dell'incendio".

"Per quanto riguarda il terzo piano, i tempi saranno più lunghi perché chiaramente il lato ponente è completamente da rifare sia come impianti che come parte strutturale e parti danneggiate - ha sottolineato ancora Damonte Prioli - sono abbastanza ottimista, ortopedia a parte, nel ridare operatività ai restanti servizi abbastanza rapidamente. Procederemo allo spostamento temporaneo della fisiatria all'ospedale di Albenga liberando così un reparto al padiglione 17 in cui si posizionerà l'ortopedia. Grazie anche alla collaborazione di tutto il personale stiamo cercando di evitare l'interruzione e il rallentamento dei servizi che in questi giorni è chiaramente obbligatorio".

Sono state ricollocate anche le Attività ambulatoriali di ortopedia, traumatologia e protesica, sempre nel presidio di Pietra Ligure, in attesa del ripristino dei locali. Continua nel frattempo il monitoraggio delle condizioni di salute del personale dipendente coinvolto nella situazione di emergenza della notte di domenica.

Damonte Prioli ha infine voluto ringraziare tutti coloro che nella notte dell'incendio sono intervenuti sul luogo dell'incendio:

"Nel momento di crisi c'è stata grande partecipazione non solo da parte del personale del reparto e dei servizi interessati, ma anche di personale rientrato spontaneamente da casa o da altri reparti: colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro, comprese le forze dell'ordine e le pubbliche assistenze, che ci hanno permesso di limitare i danni".

Ai ringraziamenti si aggiungono quelli del Dott. Marcello Federici, direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia Ponente: “Desidererei ringraziare sentitamente tutti gli infermieri, gli OSS i medici, i portantini, i tecnici di radiologia le pubbliche assistenze e le forze dell’ordine che nella lunghissima notte dell’incendio che ha colpito il reparto dell’ortopedia hanno aiutato a salvare vite. Nessuno si è risparmiato rischiando la propria incolumità per salvare il prossimo. Abbiamo lavorato all’unisono senza sentire fatica e con un unico obiettivo finale. Ci sarebbero infinite parole ma credo che un sentito grazie le riassuma tutte.”

“Mi associo al ringraziamento per quanto svolto da tutto il personale in servizio la notte dell’incendio la cui professionalità e spirito di sacrificio ho potuto constatare di persona durante tutte le operazioni di soccorso protrattesi per tutta la notte. La riorganizzazione messa in campo con la collaborazione della Direzione medica e direttori di Struttura e del personale infermieristico si ripropone di riallocare nel modo migliore possibile i pazienti e cercare di garantire le funzioni proprie dell’Ospedale DEA di II livello” ha dichiarato il Dott. Luca Garra, direttore sanitario di ASL 2.

Ai ringraziamenti si è unito anche Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure, tra i primi ad intervenire al Santa Corona durante l'incendio: "Da sindaco è stato importante che fossi lì perché il direttore generale di Asl2 e tutti gli altri avevano forse bisogno di un appoggio morale - ha dichiarato il primo cittadino - per quanto riguarda oggi voglio ringraziare l'amico Andrea Costa, con il quale abbiamo condiviso un periodo insieme in Regione, per essere qui a significare l'interessamento del governo per questa regione, per questo territorio e soprattutto per quello che è successo all'ospedale".