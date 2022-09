Varazze, il comune partecipa ad un bando Pnrr per sistemare la chiesa di San Donato

Via alla candidatura ad un bando Pnrr per la sistemazione della chiesa di San Donato.

Il comune di Varazze ha deciso di partecipare richiedendo un finanziamento tramite il bando Pnrr in merito alla rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale per la protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio finanziato dall'Unione europea.

L'amministrazione varazzina ha previsto quindi di richiedere 150mila euro.

Lo scorso novembre era stata posizionata nella chiesa presente nella località Parasio una nuova vetrata policroma realizzata dal maestro Bruno Ghibaudo.

L’opera era stata posizionata sul rosone della controfacciata con l’effige di San Michele (Santo a cui la Chiesa in passato era stata dedicata). La vetrata era stata realizzata artigianalmente su telaio in ferro con vetri policromi cattedrale con profili in piombo: tecnica che vede l’utilizzo di speciali vetri colorati del tipo cattedrale antico, tagliati in tasselli sagomati, assemblati e chiusi tra loro da speciali profili in piombo saldati secondo il disegno progettato.