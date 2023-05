Manca il personale nel settore turistico: "I dati lo attestano e rischia di diventare un problema cronico"

La ricerca, realizzata sui flussi turistici, sulle imprese e sui lavoratori settore, era stata avviata nel 2018, ma si era poi interrotta per il Covid ed è stata completata di recente. Delle imprese che non riescono a trovare personale l'83% dice che è per mancanza di candidati, un problema che rischia di diventare cronico. Il settore turistico ha occupato nel 2022 35.827 lavoratori stagionali a livello regionale , il 22,3% in più rispetto al 2021.

Dai dati emerge che il 48% degli imprenditori del turismo ritiene che i proventi della tassa di soggiorno non siano ben utilizzati, il 34% non sa dare una risposta e solo il 18% ritiene che sia ben utilizzata. Le imprese denotano però un certo ottimismo per il futuro e circa un terzo vede la propria impresa in espansione nei prossimi tre anni e il 17% in ripresa rispetto al momento attuale. Il 35% come ora, il 10% in leggera difficoltà e il 5% fuori mercato.