Savona, via alla Strà e via San Nazario: affidati i lavori per sistemare le frane del 2019

Dopo quasi quattro anni sono stati finalmente affidati i lavori per la sistemazione di via alla Strà. La strada era stata distrutta da una frana durante l'alluvione del novembre 2019.

In alcune zone della città i segni dei danni causati dall'ondata di maltempo di quattro anni fa sono ancora evidenti. Via alla Strà era stata pesantemente colpita tanto e, a causa della frana dell'asse stradale, l'amministrazione aveva dovuto chiuderla e transennarla, all'altezza del bivio con la vecchia «strada militare» che porta al forte della Madonna degli Angeli.

La burocrazia ha richiesto quasi quattro anni prima che si arrivasse alla consegna dei lavori che permetteranno di aprire i cantieri e in questo tempo la vegetazione ha ricoperto parte dell'asse stradale. I lavori di pristino viabilità di Via alla Strà sono stati affidati alla società Co.Ge.Fa Costruzioni Generali Fognature-Acquedotti con sede a Tiglieto (Genova) per un importo complessivo di 296 mila euro e sono finanziati con le risorse del Pnrr.

Assegnati anche i lavori di ripristino della frana a San Nazario, anche questa causata dagli eventi alluvionali del novembre 2019, per 483.486 euro; ad aggiudicarseli è stata la Geo Tecna di Finale.

A San Nazario l'ondata di maltempo aveva causato un cedimento della strada che aveva con l'interruzione della via e la conseguente chiusura al transito, isolando anche le case di alcuni residenti.