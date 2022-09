Borgio Verezzi, le opere parrocchiali aprono le porte alle scuole: "Un problema trasformato in valore aggiunto" (FOTO e VIDEO)

"Abbiamo avuto una ditta che ha iniziato i lavori e poi ci ha lasciato, c'era da trovare lo spazio per quattro aule e grazie alla disponibilità di Curia e parroco siamo riusciti a dare una risposta in tempi direi brevissimi ed in modo molto efficiente. Sono molto soddisfatto, ringrazio il sindaco e tutti i consiglieri di maggioranza che hanno condiviso questa operazione e penso che anche la popolazione possa essere soddisfatta del risultato". È un Pier Luigi Ferro decisamente entusiasta quello che presenta la soluzione opere parrocchiali come sede per le classi della Scuola Secondaria di Borgio Verezzi costrette al trasferimento a causa delle problematiche legate ai lavori nel plesso di via Vittorio Veneto.

"Con la buona volontà di tutti, un ringraziamento in particolare va al parroco Don Carmelo che ci ha dato questa disponibilità, i lavori hanno permesso di realizzare quattro aule - ha aggiunto Ferro - due al piano inferiore, due a quello superiore, aule ampie al servizio di una scuola che vuole portare i ragazzi a risultati importanti. Noi dell'amministrazione comunale abbiamo sempre creduto nella scuola e continuiamo a crederci perché convinti che sia davvero un centro di formazione sociale, civile, culturale. Il Comune fornisce i mezzi poi è chiaro che l'attività didattica tocca agli insegnanti, ma qui a Borgio sappiamo che c'è una grande professionalità e siamo convinti che i nostri ragazzi saranno sempre meglio preparati per il futuro".

Saranno così i locali di proprietà della parrocchia di San Pietro, riqualificati in tempo record, a garantire a 4 classi della Scuola Secondaria di I Grado la possibilità di proseguire le lezioni all'interno del territorio cittadino evitando così il trasferimento al di fuori del paese. "Abbiamo avuto un problema grosso, ci mancavano quattro aule per quattro classi a fronte della situazione dei lavori nell'edificio principale delle scuole di Borgio e dell'impossibilità di utilizzare ancora villa Quies come fatto l'anno scorso - spiega la preside Giuseppina Manno - direi però che il problema si è trasformato in un valore aggiunto dimostrando come la comunità possa creare una squadra per la scuola, che è comunque il valore principale che una comunità possiede poichè rappresenta sia il presente sia il futuro".

"C'è stata una collaborazione che ha travalicato i confini di Borgio Verezzi - ha proseguito la preside - l'amministrazione di Pietra si è subito offerta di prestare le aule della scuola secondaria di Pietra, i professori si sono organizzati per poter accogliere queste classi e poi è arrivata la proposta delle opere parrocchiali che ha avuto l'appoggio della Curia, che ringrazio tanto per la sensibilità che ha manifestato nei confronti della scuola, e siamo riusciti a realizzare queste quattro aule a misura di alunno. Dico sempre che i ragazzi debbano essere educati al concetto di cittadinanza attiva vivendo in ambienti belli e queste classi sono state realizzate proprio per essere tali".

"Ringrazio la squadra che si è creata e che ha lavorato in sinergia: abbiamo avuto tecnici comunali, funzionari come la dottoressa Chiudaroli e il geometra Cinoglossa che si sono adoperati per realizzare la fase progettuale, abbiamo avuto operai splendidi avvicendatisi in modo indefesso per bruciare le tappe. C'è stata una comunità che si è adoperata anche per la pulizia, come i volontari della parrocchia. Sono molto contenta, questi denari pubblici spesi saranno comunque un investimento nel futuro di Borgio Verezzi perchè resteranno sempre a disposizione dei nostri ragazzi". La preside ha inoltre sottolineato il proprio ringraziamento alle famiglie degli alunni per la fiducia mostrata nelle istituzioni durante tutto il percorso che ha portato alla risoluzione del problema scuole.

Provvidenziale, nel senso più autentico del termine, l'assist offerto da Don Carmelo Galeone: "Da qualche giorno sono stato nominato parrocco della parrocchia di San Pietro Apostolo a Borgio Verezzi, ho percepito il bisogno da parte delle famiglie di un posto per far continuare i ragazzi ad andare a scuola in paese e percependo i bisogni io cerco di darmi da fare - le sue parole - Ho chiamato chi di dovere e ho comunicato loro la disponibilità della parrocchia, avendo dei locali a disposizione li abbiamo messi veramente a disposizione. Nei secoli abbiamo detto di essere casa tra le case, ma se la casa non apre le porte non ha senso quello che continuiamo a dire".