Cade con la bici sul colle del Melogno: donna elitrasportata al Santa Corona

Incidente sul colle del Melogno. L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna per una giovane biker di nazionalità svizzera caduta lungo il sentiero Islalo Exstasy.

Il sinistro, secondo quanto riferito, si è verificato nei boschi della Barbottina. La ragazza ha perso il controllo della sua mountain bike e si è procurata un trauma inguinale.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, i sanitari e il soccorso alpino e speleologico Liguria. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero Grifo da Albenga.

La ciclista è stata trasporta per via aerea in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.