Albenga, Freedom + MasterClass Super Jump con la personal trainer Jill Cooper: un evento sportive a sostegno dell’ANT

Sabato 17 settembre un evento sportivo nella città delle torri a sostegno della Fondazione ANT Italia Onlus di Albenga. Il programma si aprirà alle ore 12.15 con Freedom: una camminata di riscaldamento, tra i caruggi del bellissimo centro storico, guidata da Jill Cooper che, con l’utilizzo di cuffiette, descriverà anche i monumenti di Albenga. Alle ore 13,30 al via la Masterclass Super Jump in piazza San Michele: ognuno avrà a disposizione un trampolino e verrà guidato da Jill e da altri insegnanti. L’evento è patrocinato dal comune di Albenga.

Il Super Jump è l’innovativo metodo di allenamento ideato da Jill Cooper che prevede l’utilizzo di un trampolino elastico di nuova generazione sul quale, a ritmo di musica, si svolgono esercizi e salti senza mai scendere dalla pedana.

Iscrivendosi i partecipanti avranno a disposizione: cuffie per la passeggiata, t-shirt e il trampolino utilizzato per gli esercizi. La quota di partecipazione è di 30 euro e il ricavato (al netto delle spese) andrà a sostegno della Fondazione ANT Italia Onlus di Albenga.

“Ho avuto occasione di conoscere Jill Cooper lo scorso anno, quando è venuta a trovarci nel nostro Charity Point in Via Roma 46 ad Albenga, e devo dire che è veramente una bella persona piena di grinta e vitalità - dichiara la presidente della delegazione ingauna Cristina Pavanelli -. Durante la sua visita ha speso bellissime parole nei confronti del nostro negozio e dell'attività che svolgono i volontari della delegazione. Sono veramente grata che i proventi dell'evento, per volontà di Jill e di Carmen Ardoino, che lo ha organizzato, verranno devoluti alla Fondazione ANT a sostegno dei progetti di prevenzione oncologica".

“Dopo il grande successo dello scorso anno, torna ad Albenga Jill Cooper con il suo Super Jump – afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. In piazza San Michele l'energia e l'entusiasmo di Jill coinvolgeranno i partecipanti in una mattinata di sport e divertimento il tutto nello straordinario contesto del nostro centro storico”.

“Come lo scorso anno, sarà l'occasione per una camminata tra le nostre torri e i nostri edifici storici raccontati con entusiasmo dalla famosa e seguitissima personal trainer. L'evento ha scopo benefico e il ricavato sarà devoluto all'Ant. Un motivo in più per iscriversi e partecipare ad un evento che coniuga attività fisica, musica, divertimento il tutto nella suggestiva cornice storico-culturale del centro storico di Albenga”, conclude il sindaco.

Jill avrà anche occasione, alla presenza dei Fieui di Caruggi, di inaugurare la piastrella che aveva firmato lo

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Carmen tramite Whatsapp al 3454646413, oppure su Messanger o Istagram.