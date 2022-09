Loano, sabato 24 settembre la Festa di Nostra Signora della Mercede e San Maurizio

Sabato 24 settembre a Loano si celebrerà la Festa di Nostra Signora della Mercede e San Maurizio, patrono degli alpini.

La festa religiosa al santuario di Nostra Signora della Mercede in via San Damiano prenderà il via alle 9 con la messa celebrata da don Renato Giaccardi.

Alle 17 don Giacomo Porro celebrerà una seconda funzione cui seguirà la processione con le statue della Madonna della Mercede e di San Maurizio e la partecipazione delle confraternite loanesi.

La processione sarà accompagnata dal concerto itinerante dell'Associazione Musicale Santa Maria Immacolata diretta dal maestro Davide Nari.

Dal 21 al 23 settembre triduo con messa celebrata ogni giorno alle 21 dal novello sacerdote don Giacomo.