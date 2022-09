Ansaldo Energia, Piccardo (Pd): "Priorità del nuovo Governo deve essere la messa in sicurezza dell'azienda"

Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione e candidata per la coalizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Genova Ponente (Liguria 02) che comprende parte delle province di Genova e Savona, interviene sulla crisi di Ansaldo Energia.

"È fondamentale che il nuovo Governo inserisca Ansaldo Energia tra le priorità della sua agenda attraverso l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti che deve ricapitalizzare e puntare su un'azienda che è un gioiello non solo ligure ma nazionale e internazionale: bisogna dare certezze ai 2.400 lavoratori impiegati a Genova ai quali si aggiungono quelli fuori il capoluogo ligure, senza dimenticare un indotto che genera occupazione per migliaia di persone. È necessario proseguire con le attività di produzione e sviluppo della nuova turbina a gas GT36 e con la nuova divisione Ansaldo Green Tech, per una realtà industriale che deve essere protagonista della transazione energetica".

"Ansaldo Energia ha un know how diversificato su tutte le tecnologie di energia e questa storia è il vero valore che non va perso: dal gas con il fiore all'occhiello GT36, a Green Tech, ad Ansaldo Nucleare", dice Piccardo. Che aggiunge: "Dalla piena solidarietà ai lavoratori di Ansaldo Energia giustamente preoccupati per il futuro proprio e dell'azienda, è necessario passare quanto prima a fatti concreti. Sarò, saremo accanto ai dipendenti e alle rappresentanze sindacali nelle loro battaglie, sostenendo quelle che dovranno essere scelte tanto illuminate quanto doverose da parte del management", conclude.