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Politica | 21 settembre 2026, 18:10

Savona, sicurezza e movida: Scaramuzza chiede più controlli e rilancia “Strade Sicure”

Dopo gli episodi di Piazza Martiri, il capogruppo della Lega: “Servono controlli nella zona della movida come nelle periferie”

Savona, sicurezza e movida: Scaramuzza chiede più controlli e rilancia “Strade Sicure”

"Quanto successo questo fine settimana in Piazza Martiri a Savona non è normale e non possiamo continuare a far finta che lo sia". Così Maurizio Scaramuzza, capogruppo Lega in consiglio comunale a Savona.

"Spray al peperoncino, giovanissimi che scappano urlando, auto danneggiate, schiamazzi che tengono svegli i residenti. E non è la prima volta - continua l'esponente di opposizione - episodi identici si erano già verificati la notte del 1° novembre. C'è ancora chi a sinistra continua a dire che la sicurezza è 'una percezione' o solo un tema da campagna elettorale ma i fatti raccontano tutt'altro. Ed è proprio per questo che esiste a livello nazionale l'operazione Strade Sicure, che andrebbe sostenuta e non osteggiata a prescindere da pregiudizi ideologici". 

"Servono più controlli nella zona della movida come nelle periferie, soprattutto nei fine settimana, e serve stare dalla parte di chi ogni notte lavora per garantire la sicurezza dei savonesi", conclude Scaramuzza.

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Redazione

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