Benessere e soddisfazione all'interno della tua azienda, ma anche sostenibilità e corsi di formazione. Ecco cosa puoi fare con il welfare: informati subito!

Sempre più aziende forniscono vantaggi e servizi ai propri dipendenti per migliorare la qualità e il benessere della loro vita e di quella delle loro famiglie. Si tratta di Welfare Aziendale, letteralmente benessere all'interno delle aziende. I beni ed i servizi welfare previsti dalla Normativa sono numerosi, inoltre la legge stabilisce varie modalità di fruizione per i diversi servizi: gift card, rimborsi, voucher, versamenti.





Benefici derivanti dal Welfare Aziendale

Aziende che premiano la produttività dei dipendenti puntando sul benessere del personale, creano un clima di lavoro positivo e promuovono la creazione di un rapporto di fiducia tra azienda e dipendenti. Altri aspetti che ne derivano sono la riduzione del turnover, l'assenteismo e lo stress lavorativo. Questi importanti vantaggi vanno a favore sia dell'azienda che dei dipendenti, infatti da un lato aumenta la motivazione e la soddisfazione del personale creando un benessere organizzativo, dall'altro la reputazione o brand reputation e l'immagine del marchio o dell'immagine dell'azienda sono rafforzati, il che nel tempo creerà fedeltà e attirerà talenti.

Però i benefici del welfare aziendale sono diversi da un'azienda all'altra e molto vari, pertanto a chi chiedere aiuto per creare benessere e soddisfazione all'interno della tua azienda? Se desideri saperne di più sul piano Welfare aziendale, dalla gestione delle convenzioni all’erogazione dei benefit per i collaboratori, Happily Srl è l'azienda che può rispondere ad ogni tua domanda scrivendo a media@morenews.it

Sviluppa con Happily piani di Welfare Aziendale, progetti di benessere organizzativo e corsi di formazione

Happily è una società benefit genovese nata nel 2017, dall’idea imprenditoriale di Gianluca Caffaratti, che sviluppa Piani di Welfare Aziendale e progetti di Benessere Organizzativi.

Nel corso degli anni l’azienda si è evoluta, fissando alcuni principi chiave attorno al concetto classico di Welfare. L’offerta principale che l’azienda propone si articola intorno alla sua piattaforma, la quale supporta il cliente durante tutto il corso dello sviluppo del piano Welfare, dalla gestione delle convenzioni all’erogazione dei benefit per i collaboratori. Ma non è tutto! Happily si occupa anche di sostenibilità in azienda e di formazione rivolta a CEO, imprenditori, HR Manager, Consulenti del lavoro e Giovani in cerca di spunti innovativi.

Ad oggi Happily è il quarto player del settore con circa 500 clienti attivi lavorando in ben 18 regioni d’Italia.