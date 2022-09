Celle, dà le dimissioni dalla maggioranza la consigliere Rossana Mordeglia

Nell'ultimo Consiglio comunale di martedì scorso era assente e nella giornata di oggi ha rassegnato le dimissioni la consigliere comunale con delega al decoro edifici e proprietà pubbliche Rossana Mordeglia.

Brusco risveglio per la maggioranza del comune di Celle Ligure, per una notizia che era comunque nell'aria già da qualche giorno.

La capogruppo comunale della lista "Aria Nuova" del sindaco Caterina Mordeglia ha deciso così di interrompere la sua attività amministrativa.

Si tratta già della seconda fuori uscita dal gruppo del sindaco dopo le dimissioni nel 2020 dell'ex assessore Roberto Piombo (sostituito in giunta da Stefania Sebberu) e il rifiuto a subentrare in consiglio del primo dei non eletti, l'avvocato di Andora Gabriele Tassone.

In questo momento la maggioranza comunale sarebbe quindi appesa, in difficoltà numerica, visto che ai tempi delle elezioni la lista era stata composta solo da 9 componenti più l'attuale sindaco. Con la fuoriuscita di Piombo e Rossana Mordeglia e il posto lasciato libero da Tassone, i consiglieri sono al momento 6 con l'aggiunta di Caterina Mordeglia.

La maggioranza quindi ora è composta dal vicesindaco Giovanni Siri, Carlo Barindelli, Stefania Sebberu, Maria Paola Testa, Giorgio Siri e Giancarlo Tacchino.