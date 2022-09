Celle, maggioranza a rischio tenuta? Zunino: "Amministrazione decimata, il sindaco tragga delle valutazioni politiche"

"Le dimissioni della consigliera Mordeglia e con le motivazioni addotte sono un fatto gravissimo per il governo della città. Perdendo il terzo consigliere, e non avendo surroghe possibili, il Sindaco deve trarre delle valutazioni politiche. Senza dubbio Celle ha un'amministrazione decimata".

Non usa mezzi termini nel descrivere il momento di difficoltàche sta attraversando la maggioranza comunale cellese dopo gli ultimi sviluppi, il capogruppo di opposizione di "Uniti per Celle", Remo Zunino.

Che poi non manca di sottolineare come potrebbero verificarsi anche difficoltà legate al raggiungimento del numero legale necessario affinché ogni seduta del parlamentino cellese sia regolare (leggi QUI), col consigliere Carlo Barindelli che per motivi di lavoro (ufficiale di coperta per diversi periodi dell'anno a bordo delle navi), spesso non può essere presente in sala consiliare: "Sono tre consigli comunali che la maggioranza è appesa al filo di internet. Una situazione sgradevole dove tutto poggia sulla presenza in video" conclude Zunino che lascia aperta la porta a novità nei prossimi giorni.