Allerta meteo gialla, forti temporali sul centro e il levante della Liguria

Allerta gialla per temporali oggi sul centro e il levante della Liguria fino a mezzanotte. In questi minuti un forte temporale sta interessando il centro della regione e in particolare la città di Genova: sono registrati 66 mm di pioggia a Bolzaneto dove si sono verificati piccoli allagamenti, 55mm di pioggia in zona Fiumara.

La situazione è costantemente monitorata dalla Sala Operativa Regionale, aperta per tutta la durata dell’allerta.

Per la giornata di oggi è previsto il passaggio di una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale porta piogge diffuse moderate, che potranno localmente assumere carattere di rovescio o temporale. Venti tra moderati e forti, mare fino a molto mosso.

La Protezione Civile della Regione Liguria raccomanda ai cittadini la massima cautela e di osservare le opportune norme di autoprotezione.