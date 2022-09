Cambiamenti climatici, sabato 1° ottobre una serata a Finalborgo

Il Centro di Educazione Ambientale “Finale Natura” del comune di Finale Ligure ha organizzato per sabato 1 ottobre una serata dedicata alla consapevolezza dei cambiamenti climatici.

Il programma della serata vede integrarsi due contributi, uno informativo ed uno emozionale. La Guida Ambientale Escursionistica Laura Vannucchi illustrerà il tema dei cambiamenti climatici con un condensato di informazioni che riguardano l’Italia e il mondo, e poi calando il problema nella realtà Finalese, con immagini e filmati esclusivi. Quindi interverrà Carlo Lovisolo, Guida e fotografo professionista, con la proiezione di immagini spettacolari sotto il titolo di “Tempesta marina”.

I cambiamenti climatici, così come il tentativo di mitigazione degli stessi, e l’adattamento a questa problematica che ormai è un dato di fatto, sono tutti temi contenuti nell’Agenda2030 per lo Sviluppo Sostenibile, da cui derivano la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) e la Strategia Regionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC), documenti che dovranno guidare la Liguria nel difficile cammino verso la sostenibilità.

L’evento è ospitato nell’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo, inizierà alle ore 21.30 e durerà circa un’ora. L’ingresso è libero e gratuito.