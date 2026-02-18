Asger Jorn al centro del dialogo artistico tra Albissola e Danimarca

Si consolida il legame tra Italia e Danimarca sulla scia dell’eredità culturale e della visione paneuropea dell’artista danese Asger Jorn (Vejrum, 1914 – Aarhus, 1973) che dagli anni Cinquanta scelse come sua residenza, insieme a Parigi, Albissola Marina.



Il 17 febbraio 2026, con l’evento Asger Jorn in Italy – Albisola and the European Dimension of Art, l’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen ha inaugurato un nuovo capitolo della collaborazione tra istituzioni italiane e danesi, accogliendo nei propri spazi l’opera Senza Titolo (1971), realizzata da Asger Jorn ad Albissola e oggi di proprietà del Museum Jorn di Silkeborg.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto insieme alla Fondazione Museo della Ceramica di Savona, a Casa Museo Jorn di Albissola e al Museum Jorn di Silkeborg, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia in Danimarca e dei Comuni di Silkeborg e di Albissola Marina, rappresenta una nuova tappa del percorso avviato lo scorso novembre con l’apertura della nuova sala del Museum Jorn dedicata al periodo italiano dell’artista.

L’opera scelta, nata in Liguria e oggi ambasciatrice culturale in Danimarca, è un piatto in terracotta smaltata, molto colorato, di 55 cm di diametro, realizzato dall’artista nella manifattura Ceramiche San Giorgio di Albissola Marina. Un luogo magico per Jorn, che lui stesso soprannominò “La fabbrica dei sogni”.

Oltre al piatto, l’installazione si compone di altri elementi essenziali per comprendere una delle stagioni più fertili della ricerca di Jorn: l’accompagnamento testuale indaga il ruolo della Liguria come luogo di produzione, ma anche come laboratorio internazionale di idee e relazioni, mentre l’esposizione di una copia del testo Le Jardin d’Albisola – unico lavoro editoriale dedicato al giardino situazionista di Casa Museo Jorn – permette di approfondire uno degli esperimenti più poetici e significativi dell’artista, riconosciuto anche da Guy Debord come il solo esempio di architettura situazionista. Per raccontare l’unicità di questo spazio, sono stati inseriti anche due supporti multimediali: il video A Look Through Casa Jorn, realizzato da Mathias Lassen per la sala italiana del Museum Jorn di Silkeborg; e un’esperienza in realtà virtuale con cui gli ospiti, tramite visori, possono visitare direttamente il giardino e gli spazi di casa Jorn.

Questa nuova e articolata installazione all’Istituto Italiano di Cultura rende visibile l’intreccio tra Mediterraneo e Scandinavia, artigianato e avanguardia artistica, radici locali e orizzonte europeo che ha caratterizzato la ricerca e l’opera di Jorn.

L’inaugurazione ha riunito rappresentanti delle istituzioni italiane e danesi: Giuliana Del Papa, ambasciatrice d’Italia in Danimarca; Massimo Sarti, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Copenaghen; Helle Gade, sindaco di Silkeborg; Gianluca Nasuti, sindaco di Albissola Marina. Presenti anche: Christian K. Madsen, direttore Museum Jorn di Silkeborg, che ha approfondito il valore chiave della figura di Jorn nella cultura europea; Luca Bochicchio, direttore scientifico della Fondazione Museo della Ceramica di Savona, che ha ricostruito l’esperienza ligure dell’artista; Anna Cossetta, direttrice della Fondazione Museo della Ceramica di Savona e Fondazione De Mari CR Savona, che ha sottolineato il ruolo di Jorn come ponte culturale verso nuove prospettive di cooperazione.

Durante l’evento, è stato anche presentato in anteprima europea un estratto del documentario Il Sottobosco. Giovanni Poggi: una vita per la ceramica (regia di Enrico Bonino – prodotto da Associazione Bologna Art Managers e DLQ Creative Factory, 2022). La clip è dedicata al rapporto tra Jorn e Giovanni Poggi, maestro ceramista ligure scomparso nel settembre del 2023, titolare delle Ceramiche San Giorgio di Albissola Marina, e grande amico dell’artista danese, punto di riferimento in Italia per la sua produzione ceramica.