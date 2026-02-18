Nasce l’avventura dei “Custodi dell’Acqua”: enigmi, natura e giochi nel finalese

Sei pronto a diventare un Custode dell’Acqua? Partecipa a un’avventura tra gioco, natura e territorio, e diventa protagonista di una storia ambientata nei luoghi reali di Finale Ligure, alla scoperta dell’acqua come risorsa preziosa da conoscere e proteggere. Tra enigmi, rompicapo e… l’incontro con un drago!

Il percorso si sviluppa in tre uscite principali: a Finalborgo, sabato 21 febbraio, si scoprirà dove si incontrano i torrenti Aquila e Pora e perché l’acqua era fondamentale per difendere il borgo in passato, spingendosi fino alla suggestiva Cascata dell’Aquila; a Calice Ligure, sabato 21 marzo, si visiterà il Beo del Follo per comprendere come l’acqua veniva utilizzata con intelligenza per far funzionare mulini e opifici; infine, a Calvisio, sabato 11 aprile, ci si immergerà nella vita nascosta nel torrente, osservando insetti, microrganismi e piccoli ecosistemi.

Ogni venerdì pomeriggio successivo alle uscite – il 27 febbraio, il 27 marzo e il 17 aprile – dalle 15 alle 17, presso il Centro per la Cultura Ludica 0-99 GIOCARE, i partecipanti potranno dare vita ai personaggi di un misterioso gioco-poster sull’acqua, trasformando l’esperienza sul campo in un laboratorio creativo.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze appassionati di giochi di ruolo, avventure, natura e creatività, frequentanti il Centro per la Cultura Ludica 0-99 GIOCARE. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro al numero 0196049105 o al 3474468249.

Il progetto è realizzato dal Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua, in collaborazione con il Centro per la Cultura Ludica 0-99 GIOCARE e il Comune di Finale Ligure, nell’ambito di un’iniziativa della Regione Liguria finalizzata a promuovere la partecipazione dei giovani e la diffusione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.