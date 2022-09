Elezioni, a Savona regge il modello Russo (senza il terzo polo), Fdi da record ad Andora, centrosinistra vince solo a Quiliano

Il modello Marco Russo regge anche alle elezioni nazionali? E' in calo ma non è crollato. Nonostante comunque a Savona ad essere la più votata, per pochissimo, è stata la coalizione di centrodestra (con 10.464 voti e il 36.38%) rispetto ai 10.402 voti e il 36.16% del centrosinistra composto da Pd, Sinistra Italiana e Verdi e + Europa.

Rispetto alle comunali di un anno fa però non sono presenti all'interno della coalizione che aveva appoggiato l'attuale primo cittadino Azione e Italia Viva che ha raggiunto il 7.14%. Numero da non sottovalutare per il futuro. In salita, come avvenuto a livello nazionale, il M5S con il 12.67%, il candidato Manuel Meles si era fermato infatti al 9.8%.

Nei comuni della provincia di Savona a dominare è il trend nazionale con la vittoria di Fratelli d'Italia: ad Albenga, comune retto dal sindaco di centrosinistra Riccardo Tomatis, il centrodestra stravince con il 52.71%, con il partito di Giorgia Meloni che raggiunge il 31.78%. Centrosinistra staccatissimo al 22.37%. Anche Alassio si conferma con Fdi al 35.26%. Forza Italia, partito del sindaco Marco Melgrati al 9.61%, rispetto al 8% nazionale. Fratelli d'Italia da record ad Andora al 38.42%. 18.21% per Pd e alleati. A Cisano sul Neva, comune del sindaco del Pd Massimo Niero, il centrodestra va al 60.06% mentre i dem si fermano solo al 14.01% (coalizione al 21.29%). Anche a Finale boom di Fratelli d'Italia che col 27,56% dei voti si afferma come primo partito nelle urne, mettendosi alle spalle il Partito Democratico col 19,86% che a sua volta supera anche la Lega ferma al 10,18%.

A Vado la sfida è stata apertissima come a Savona: centrodestra al 36.51%, centrosinistra al 34.12%.

Quiliano (retto dal sindaco di centrosinistra Nicola Isetta) va in controtendenza e il Pd insieme agli alleati ha battuto il centrodestra con il 38.52% (Pd con il dato più alto rispetto al nazionale con il 29.72%, bene anche Sinistra Italiana/Verdi e +Europa che supera il 3%) rispetto al 34.82%. Alto anche il risultato di Italexit con il 3.37%.

Noi Moderati visto il candidato, l'ex sindaco di Varazze e consigliere regionale Alessandro Bozzano, nel comune varazzino ha raggiunto il 4.16%.

Nel giorno del 126esimo anniversario della nascita del Presidente Sandro Pertini (le celebrazioni che comprendono la classica fiaccolata sono state rinviate causa elezioni), nel suo comune Natale Stella stravince la coalizione di centrodestra al 44.99%, fermo al 29.70% il centrosinistra.

I dati si riferiscono ai collegi uninominali Liguria 1 (Savona) e Liguria 2 (Genova municipio VII - Ponente).