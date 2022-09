Elezioni politiche: Toti in Liguria si ferma al 2%

Nel "day after" del voto che porterà verosimilmente a presiedere il governo del Paese la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, anche nella stessa coalizione uscita vincitrice dalle urne c'è da scommettere siano già cominciate alcune riflessioni, nonostante la lunga notte ad attendere i dati.

Quegli stessi numeri che, premiando la proposta del centrodestra, non hanno accontentato proprio tutti i coalizzati. O almeno non secondo quelle che erano le aspettative, in particolare in quei territori dove, a livello puramente amministrativo, gli elettori in passato avevano accordato un'ampia fiducia.

E' il caso di "Noi Moderati", la lista sostenuta tra gli altri dal partito di governo regionale e dal presidente Giovanni Toti. Se i sondaggi davano il progetto politico più centrista della coalizione di centrodestra a ridosso del 10% nei collegi liguri, le urne hanno visto le liste predisposte insieme a Lupi, Brugnaro e Cesa fermarsi poco sopra al 2% a livello regionale (2,12% alla Camera e 2,6% al Senato), riuscendo comunque a ottenere un seggio sicuro in Parlamento con l'assessore Ilaria Cavo, vincente quale candidata nell'uninominale del collegio Liguria 2 "Genova Municipio VII - Ponente".

Risultato che lo stesso Toti ha definito da subito deludente, sottolineando ciò che è parso da subito evidente pur da un'analisi effettuata per sommi capi: la non corrispondenza del voto locale con quello politico, raccogliendo frutti "neppure lontanamente" paragonabili da quelli delle liste più chiaramente schierate o quelle civiche sostenute dalla Lista Toti, nel solco del calo di consensi verso il centrodestra sia rispetto alle passate regionali sia alle comunali dei capoluoghi di provincia.

Si pensi sì a Genova e La Spezia, dove gli elettori hanno comunque confermato i sindaci appoggiati dagli arancioni, ma soprattutto a Savona, dove il candidato Angelo Schirru un anno fa si è invece dovuto arrendere al ballottaggio.

Riflettere è quindi la parola d'ordine, perché se è vero che il progetto politico unitario del centro che guarda a destra a livello nazionale è nato in poco più un mese "in fretta e unendo esperienze diverse", queste in Liguria hanno una storia di collaborazione che ormai dura da circa sei anni.