FdI anche nel savonese fa cappotto: la geografia del voto che premia Giorgia Meloni e i suoi fedelissimi

“Sono sbalordito dai risultati ottenuti nei comuni della provincia, non nascondo che c’era un po’ di preoccupazione, soprattutto in confronto con altre realtà liguri, invece il collegio 1 al Senato con il grande Gianni Berrino è al primo posto con il 25,25 per cento e in una città come Savona, persa amaramente meno di un anno fa, la coalizione di centrodestra ha prevalso con il 36,27 per cento, con l’incredibile risultato di FdI al 21 per cento”.

Claudio Cavallo, commissario provinciale FdI Savona passa subito all’analisi dei dati, dopo la vittoria del partito alle politiche e l’evidente profonda soddisfazione.

Alla Camera, il collegio 1 ha visto FdI con la percentuale più alta tra i 4 collegi, 28,92 per cento. Nel levante savonese, ottimi risultati FdI a Varazze, 27,77 per cento, Celle 26,03, Albisola superiore 27,77.

“Nel ponente savonese poi – spiega Cavallo - i risultati sono stati stratosferici: Albenga, seconda città della provincia e amministrata dalla sinistra, il 31,78 per cento, ma tutti i grandi comuni viaggiano tra il 30 ed il 40 per cento”. Rimanendo sulla costa, infatti, Ceriale oltre il 38,44, Borghetto 34,38, Loano 32,84, Alassio 35,26, Laigueglia 36,50 mentre nell’entroterra spiccano Garlenda 39,57, Cisano 35,48, Villanova 36,67, Toirano 35,71, Boissano 32,49. "In Val Merula siamo andati oltre: Andora 38,42, Stellanello 42,25, Testico 43,33”.

“Dopo 2 mesi, dove insieme con gli altri candidati Gianni Berrino, Matteo Rosso e a tutti i sostenitori dei circoli e ai tanti amici che ci hanno dato una grossa mano, abbiamo consumato letteralmente le scarpe su e giù per la provincia e stretto migliaia di mani, siamo estremamente soddisfatti e personalmente sono commosso per la grande risposta del territorio”, conclude Cavallo.