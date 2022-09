Boissano, quando la polentata strizza l'occhio all'ambiente: 85% di raccolta differenziata per l'evento di inizio settembre

L'evento, organizzato dalla Pro Loco e tenutosi nell'area sagra di via Marici, ha registrato una grande partecipazione in termini di presenze raggiungendo inoltre un risultato importantissimo per quanto riguarda l'ambiente: l'85% di raccolta differenziata.

Successo di pubblico, ma non solo, per la 43esima polentata di fine stagione svoltasi a Boissano nei primi quattro giorni di settembre.

Un traguardo prestigioso ottenuto grazie all'impegno di un team di giovanissimi volontari che ha avuto un particolare occhio di riguardo nella gestione dei rifiuti.

"Differenziare si può, ma lo si deve volere - spiegano gli organizzatori della manifestazione - da parte nostra c'è grande soddisfazione per la buona riuscita dell'evento, oltre che in termini di presenze, anche per quanto riguarda la raccolta rifiuti: una percentuale così alta di differenziata, ottenuta grazie all'impegno dei nostri giovani e certificata dall'azienda Sat, crediamo sia un risultato degno di nota che può rappresentare un esempio per tutte le altre sagre del nostro territorio".