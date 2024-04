"Boissano per Make a Wish", un evento a tema Harry Potter per regalare un sorriso ad un piccolo guerriero

Boissano si mobilita per regalare un sogno ad un bimbo malato con l'evento "Boissano per Make a Wish".

Tutto è partito da una semplice richiesta di collaborazione pervenuta da una volontaria dell'associazione "Make a Wish" al Comune di Boissano, come già era successo per un altro bambino a Natale 2022. Da una piccolissima festa a sorpresa si è arrivati ad organizzare un vero e proprio evento che ha come filo conduttore il mondo della magia e dei racconti di Harry Potter, molto amati dal bambino protagonista dell'evento sorpresa.

"Non appena ho chiesto aiuto - commenta il sindaco di Boissano, Paola Devincenzi - alle varie associazioni del territorio e alla comunità boissanese, è partita una macchina organizzativa incredibile che è riuscita a toccare il cuore di tantissime altre persone che, in un modo o nell'altro, stanno dando un concreto contributo alla buona riuscita di questo meraviglioso progetto".

"Questo sarà un evento davvero speciale - commenta la volontaria di "Make a Wish", Silvia Redealli - Boissano, e quindi tutti noi, saremo partecipi della realizzazione del desiderio di un bimbo che fino a pochi mesi fa conduceva la stessa spensierata quotidianità dei nostri figli e oggi si trova ad affrontare sfide che metterebbero in ginocchio qualunque adulto. Non so voi ma io, anche se non fossi volontaria 'Make a Wish', non mi perderei la possibilità di vedere quel sorriso e, perché no, contribuire con la mia presenza e realizzare il sogno di questo bambino. Sono quasi 10 anni che sono volontaria per questa associazione e vi assicuro che un desiderio realizzato ha un valore enorme per il bambino e per la sua famiglia oltre all’impatto positivo che questo ha persino sulla malattia".

L'appuntamento è per domenica 5 maggio dalle 15.30 in poi in Piazza Govi a Boissano, dove sia i grandi che i piccini potranno trascorrere un pomeriggio ricco di sorprese con gli insegnanti di Hogwarts, laboratori, spettacoli danzanti, giochi in piazza e per finire merenda e aperitivi.

"Aspetteremo tutti insieme l'arrivo del piccolo guerriero, e gli faremo tutti insieme questa incredibile sorpresa - spiegano dall'organizzazione - Mascheratevi a tema Harry Potter e partecipate numerosi".