Degrado nelle aree ex Savam, viabilità interdetta in via XXV Aprile e via Cesio: l'ordinanza del sindaco di Altare

Chiusura e interdizione alla viabilità veicolare e pedonale di via XXV Aprile per il tratto antistante l'intero complesso delle aree ex Savam di proprietà della società Città del Vetro srl, nonché di via Cesio in corrispondenza del fabbricato posto dietro all'edificio denominato forno "Oscar".

L'ordinanza è stata firmata nella giornata odierna dal sindaco di Altare Roberto Briano per garantire la tutela e l'incolumità dei cittadini.

Il provvedimento si è reso necessario dopo un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco, come riportato nell'ordinanza: "L'intero complesso costituito da diversi fabbricati versa in condizioni di evidente degrado. In particolar modo le facciate degli edifici che insistono su via XXV Aprile denotano segnali di grave ammaloramento e assenza di un sistema strutturale di tipo scatolare. L'edificio che insiste su via Cesio invece, presenta evidenti segni di vetustà prevalentemente sul cornicione di gronda. Pertanto si diffida all'esercizio della viabilità veicolare e pedonale su via XXV Aprile in entrambi i sensi di marcia antistante l’intero complesso, nonché l'utilizzo di via Cesio in corrispondenza del fabbricato di due piani situato dietro al forno Oscar e l'utilizzo del cortile della pizzeria Bistik adiacente al complesso".