Spaccio di cocaina, condannato a 5 anni di carcere Giovanni Stramare, ex consigliere di San Lorenzo

Condannato a 5 anni di carcere dal gup distrettuale di Genova l'ex consigliere comunale di San Lorenzo al Mare, Giovanni Stramare, rimasto coinvolto nell'indagine denominata 'Mago Merlino' coordinata dall'Antimafia del capoluogo ligure a cui ha collaborato anche la Procura di Imperia. Stramare, difeso dall'avvocato Alessandro Moroni, era accusato di associazione per delinquere finalizzato allo spaccio di sostanza stupefacente, in particolare cocaina.

All'esito del processo di primo grado sono state comminate condanne per circa un secolo di carcere. Tra i 10 imputati c'era anche un altro imperiese, originario di Diano Marina, Marco Catano - assistito dal legale Mario Ventimiglia - a cui sono stati inflitti 8 anni di reclusione.

L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza nell'aprile dello scorso anno, individuò una presunta associazione a delinquere, da tempo attiva nelle province di Imperia e Savona, dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolar modo di cocaina. In tutto vennero eseguite 15 ordinanze di custodia cautelare e in contemporanea vennero sequestrati beni per un valore di 225 mila euro. Secondo le risultanze investigative l'associazione criminale faceva riferimento ad una famiglia di origine marocchina residente a Loano, nel savonese, che si avvaleva di una capillare rete di pusher, anche italiani, attivi tra le province di Imperia e Savona.

Le indagini, eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Imperia, hanno consentito di documentare e ricostruire oltre 7mila episodi di spaccio, in gran parte riguardanti la cessione di un grammo, o anche meno, di cocaina, nei confronti di una platea alquanto eterogenea di assuntori per età, estrazione sociale e attività lavorativa svolta. A questi ultimi, residenti in gran parte tra i comuni di Imperia, Ceriale, Albenga, Alassio, Andora, Pietra Ligure, Varazze, Arma di Taggia, Bordighera e Sanremo, veniva peraltro praticata una forte ‘scontistica’ nel caso si trattasse di clienti abituali. Come ricostruito dalla Fiamme Gialle, a fronte di un giro di affari di circa 520.000 euro, prodotto in circa un anno, l’organizzazione criminale si procurava guadagni netti prudenzialmente quantificati in 225.000 euro. Nel corso delle indagini, inoltre, sono stati messi a segno 10 arresti in flagranza di reato ed sottoposti a sequestro oltre 3 kg di cocaina, 9 kg di marijuana, 4 kg di hashish, 300 grammi di eroina, 200 pasticche di ecstasy, 8 autovetture, 45 smartphone, bilancini di precisione e denaro contante per migliaia di euro.

All'esito del processo di primo grado in tutto sono state emesse 12 condanne. Il presunto capo dell'organizzazione criminale, Youness El Kettani, è stato condannato a 16 anni di carcere mentre ammonta a 13 anni e 4 mesi di reclusione la pena rimediata da Mariam El Ajjouri. Le altre 8 condanne hanno visto infliggere pene che oscillano tra i 7 anni e 4 mesi e i 5 anni. Nello specifico condananti a 7 anni e 4 mesi Seddik El Khechabi, Ahmed Kettane, Youssef El Ajjouri e Fouad Remyqy Er Terraf. Il giudice ha poi inflitto 6 anni e 8 mesi a Boutcha El Kamili, Mostapha Erritmi e Soad Er Ritmi mentre è di 5 anni la pena comminata a Teresa Madianiti.