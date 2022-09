Cairo, dopo lo stop causa pandemia tornano gli incontri organizzati dall'Accademia Bormioli

Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, riprendono gli incontri del sabato pomeriggio nelle salette cairesi “Arte e cultura” di via Buffa 15, organizzati dall’Accademia Bormioli.

Si ricomincia sabato 1° primo ottobre “fra incertezze e speranze”, come recita il titolo del primo incontro; sarà una conversazione preliminare e introduttiva che avvia il ciclo di appuntamenti culturali fissati per il mese di ottobre; questi prevedono poi per sabato 8 una relazione che prende lo spunto dal “184° compleanno di Giuseppe Cesare Abba”, l’illustre cairese - garibaldino, scrittore, docente, preside, commendatore, senatore, già assessore e sindaco di Cairo M., e non solo… - che riposa nel camposanto cittadino.

Sabato 15 si potrà quindi seguire la relazione di Gianlugi Usai che illustrerà, anche con immagini, i “Rapporti fra Alleati e Partigiani in Val Bormida” durante la seconda guerra mondiale.

Per sabato 22 è in programma una prima proiezione di foto storiche a cura di Bruno Chionetti, relative a “Savona negli anni della 2a guerra mondiale”. Chiuderà il primo ciclo della ripresa, sabato 29 ottobre, un cairese d’origine, ora residente in Riviera, Gianfranco Gervino, che illustrerà la personalità e l’opera di “Un Papa savonese del Rinascimento, fra arte e politica”.

Gli incontri iniziano alle ore 17,30 ad ingresso libero.