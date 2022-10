Andora, conclusi i lavori in località San Bartolomeo: un investimento di circa 400 mila euro (FOTO)

Ad Andora terminati i lavori in località San Bartolomeo, progettati dalla Provincia e finanziati dal comune, che con un investimento di circa 400 mila euro hanno reso più sicuri gli spostamenti in sicurezza dei pedoni fra i vari nuclei abitati, la locale chiesa e il campo di pallapugno.

“ Gli abitanti della borgata, attraversata dalla strada provinciale, chiedevano da tempo un intervento che ne migliorasse la vivibilità e i collegamenti – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis nel corso di un sopralluogo in è stata ultimata la sistemazione di un nuovo passaggio pedonale rialzato - Grazie a questi lavori, che hanno previsto anche la completata asfaltatura della zona, oggi località San Bartolomeo può usufruire di un lungo marciapiede che arriva fino alla chiesa locale. Inoltre, la zona è più illuminata, ha più parcheggi e nuovi sottoservizi che limiteranno gli allagamenti in caso di forti piogge. Ringrazio il consigliere Corrado Siffredi che ha voluto fortemente questi lavori e proposto alla Giunta la realizzazione di un progetto che rendesse più vivibile una zona popolata e molto frequentata anche da turisti ”.

“Il mio sogno era permettere ad un nonno di passeggiare o di spingere un passeggiano in sicurezza, spostandosi per andare a messa o semplicemente per incontrare gli amici al campo di pallapugno – ha spiegato il consigliere Corrado Siffredi – I nuovi parcheggi agevoleranno i residenti, ma anche i tanti visitatori che frequentano la zona per alcuni apprezzati ristoranti e per gli incontri sportivi”.