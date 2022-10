Stop alla mascherina sui mezzi pubblici: l'obbligo rimane nelle strutture sanitarie

Da quest'oggi, sabato 1° ottobre, non è più in vigore l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico (navi, traghetti, bus, scuolabus e treni), come previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute.

L'utilizzo della mascherina FFP2 rimane obbligatorio per i lavoratori, gli ospiti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture riabilitative e residenziali per anziani, fino al 31 ottobre.

Rimane in vigore fino al 31 ottobre anche il protocollo (aggiornato a fine giugno) che prevede che nel lavoro privato la mascherina non sia obbligatoria ma solo raccomandata nei casi dove non sia possibile mantenere il distanziamento tra i lavoratori.

Mascherina solo raccomandata anche per il personale del settore pubblico, in particolare per coloro che si trovano a contatto con l'utenza (sprovvisti di barriere protettive), in spazi comuni e per chi condivide la stanza con persone fragili.

L'alleggerimento delle misure di prevenzione arriva dopo mesi in cui i numeri dei contagi si sono ridotti, ma con l'arrivo della brutta stagione e il tempo passato al chiuso sui luoghi di lavoro o a scuola il suggerimento è quello di tenere alta la guardia per un'inversione del trend.