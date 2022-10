Wondershare Filmora: caratteristiche, pro e contro dell'editor video di Windows

Per creare video coinvolgenti è necessario utilizzare programmi specifici, scegliendo un video editor con il quale modificare i contenuti video in modo facile, veloce e professionale.

D’altronde, la qualità del risultato dipende in buona parte dall’editing, un processo in grado di fare la differenza tra un video poco accattivante e uno in grado di catturare l’attenzione dall’inizio alla fine.

Tra le migliori soluzioni disponibili c’è Filmora video editor, un programma sviluppato da Wondershare che rende l’esperienza di editing divertente e semplice. In questo approfondimento proponiamo una recensione dell’editor video per Windows di Filmora, valutando nel dettaglio quali sono le caratteristiche e le funzionalità di questo software e i pro e contro, per fornire indicazioni utili a chiunque fosse interessato a usarlo per la creazione dei propri contenuti video.



Cosa offre l’editor video Filmora e per chi è indicato

Filmora è un moderno e potente video editor compatibile con pc Windows, ma è disponibile anche una versione per MacOS e la mobile app FilmoraGO per Android e iOS. Si tratta di una piattaforma di editing video creativa intuitiva e semplice da usare, con la quale è possibile creare contenuti video originali e coinvolgenti in grado di distinguersi sul web e sui social.

Oggi è possibile scaricare Filmora 11, l’ultima versione del software dotata di nuove funzionalità che aiutano a rendere i video più interessanti, con la possibilità di generare sottotitoli automatici, aggiungere effetti audio e usufruire di migliaia di risorse immagini. Il video editor Filmora di Wondershare favorisce la creatività, aiutando a realizzare video originali ad alto engagement.

Questo software di video editing per Windows vanta anche una community internazionale con oltre 85 milioni di utenti, con tante testimonianze che mostrano come Filmora consenta anche ai meno esperti di modificare i video come un professionista. La gamma di soluzioni Filmora comprende anche Wondershare FilmStock, un negozio online one-stop con milioni di risorse per effetti video, immagini e audio.



Le caratteristiche principali dell’editor video per Windows Filmora

Innanzitutto, Wondershare Filmora presenta un’interfaccia grafica moderna e intuitiva, attraverso la quale gestire con facilità e rapidamente tutte le principali procedure per la modifica video. Ogni operazione è davvero semplice da realizzare, grazie alla funzionalità drag and drop che permette di trascinare gli elementi audio, video e immagini e rilasciarli con il cursore in modo rapido e preciso.

Tra le caratteristiche distintive di questo video editor c’è innanzitutto un’ampia gamma di effetti video, con il plugin FX che permette di esplorare i tantissimi effetti visivi disponibili di Boris FX e NewBlue FX.

È anche possibile regolare la velocità dei video in modo personalizzato con la funzione Rampa di Velocità, per un migliore controllo dei fotogrammi principali con cui ottimizzare il coinvolgimento degli utenti.

Filmora 11 propone anche il Ritratto AI, dei filtri speciali che consentono di separare soggetto e sfondo di un video tramite un avanzato algoritmo di intelligenza artificiale, una funzionalità per rimuovere lo sfondo dal video che evita l’utilizzo del green screen o della chiave cromatica.

Una funzione avanzata è Schermo Verde, uno strumento professionale con cui sovrimporre soggetti su qualsiasi tipo di sfondo virtuale e creare effetti unici e originali.

Con la Modalità Istantanea, invece, è possibile aggiungere ogni tipo di supporto da modificare, quindi Filmora lo trasforma in un video con un click senza che sia necessaria nessuna competenza specifica nell’editing video.

Il software semplifica anche il mascheramento grazie alla funzione Maschere, un’interfaccia completamente rinnovata rispetto alle precedenti versioni del programma, con cui disegnare un livello di forma trasparente sulla clip principale e attirare l’attenzione degli utenti su determinati elementi in video.

Filmora è anche un potente editor audio, con tante funzionalità evolute per la modifica audio e l’inserimento di elementi musiche ed effetti. Si tratta ad esempio della Sincronizzazione Audio, per allineare in modo automatico audio e video nella stessa scena provenienti da fonti diverse, l’Audio Ducking per sfumare velocemente la musica e risaltare i dialoghi e le sofisticate funzioni Speech-To-Text e Text-To-Speech, per convertire la voce in testo e sottotitoli o il testo in voce fuori campo con un click.



Quanto costa Filmora e quali sono i piani disponibili?

Filmora può essere provato gratuitamente, per testare tutte le funzionalità di questo video editor per Windows senza spendere nulla.

Per usufruire del software completo è possibile scegliere uno dei piani disponibili, tra cui la licenza di 1 anno a prezzo scontato di 44,99 euro, oppure l’offerta per la licenza a vita a 79,99 euro.

Per il settore educational Filmora viene proposto con un piano mensile a 9,99 euro, un piano trimestrale a 17,99 euro, altrimenti è possibile acquistare il piano annuale a 31,99 euro. L’azienda prevede anche un piano annuale aziendale a partire da 155,88 euro, ad ogni modo è possibile richiedere un preventivo gratuito e personalizzato per conoscere le soluzioni business dedicate di Filmora.

Si tratta di prezzi piuttosto accessibili, soprattutto considerando che si tratta di uno dei migliori editor video professionali attualmente sul mercato. Bisogna considerare, inoltre, sia la qualità dei video che si possono creare con Filmora, sia il risparmio di tempo grazie alla semplicità di utilizzo, aspetti che rendono questi prezzi veramente competitivi.



I requisiti di sistema del video editor di Windows Filmora

La versione di Filmora per Windows richiede determinati requisiti di sistema, tra cui:

Sistema operativo Windows 7/8.1/10/11 a 64 bit;

Processore Intel i3 a 2 GHz o superiore;

4 GB di RAM;

Scheda grafica Intel HD Graphics 5000, NVIDIA GeForce GTX 700, AMD Radeon R5 o successive;

Almeno 10 GB di spazio libero su disco rigido per l’installazione.

Per il montaggio di video HD e 4K sono consigliati dei requisiti di sistema superiori a quelli minimi, in particolare una CPU Intel di sesta generazione o più recente, 8 GB di RAM, 4 GB della GPU e una memoria SSD.



Il giudizio finale su Filmora video editor

Wondershare Filmora è un potente software di video editing per Windows facile da utilizzare e intuitivo, adatto a chiunque voglia creare contenuti video interessanti e completamente personalizzati.

Pro:

Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Video editor professionale completo.

Semplice da usare.

Tante funzionalità avanzate per l’editing audio e video.

Milioni di risorse di effetti video e audio.

Contro:

Esistono software più economici ma più difficili da usare e con meno funzioni.

Non c’è un menu DVD ma è una funzione poco utilizzata.

Nel complesso, Filmora è senza dubbio uno dei migliori video editor in commercio, un software di montaggio versatile adatto ad un uso professionale e amatoriale.

I punti di forza sono l’interfaccia user-friendly, i tantissimi effetti disponibili, il prezzo competitivo in relazione alla qualità offerta e le funzioni avanzate per l’audio, caratteristiche che rendono questo prodotto un punto di riferimento sul mercato da molti anni.