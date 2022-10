Celle, il comune al lavoro per realizzare un nuovo campo sportivo alla Natta

Il comune di Celle pensa di realizzare un nuovo impianto sportivo per il calcio a 7 in località Natta per andare così a "sostituire" sul territorio comunale lo storico campo della Ravezza che verrà destinato a parcheggio pubblico per tutto l'anno e non solo per la stagione estiva.

L'amministrazione sta lavorando quindi al progetto per la realizzazione in un terreno di proprietà comunale di fronte al ristorante Gemma a due passi dal palazzetto dello sport.

Il progetto ipotizza la realizzazione di un campo da calcio a 7 giocatori in "outdoor", con manto in erba sintetica, di dimensioni nette del campo da gioco di 25.00x45,00 metri.

Sul lato lungo a sud sono presenti le tribune, suddivise in tre settori per complessivi 88 posti a sedere.

Sono previsti due spogliatoi, per un totale di 14 utenti contemporanei (24 atleti e 4 accompagnatori/allenatori ) oltre ad uno spogliatoio per i giudici di gara.

"A servizio del complesso è prevista la realizzazione della necessaria dotazione di parcheggi pertinenziali distribuiti su un unico livello a raso per un totale di 88 stalli per auto di cui 2 destinati a persone con ridotte e/o impedite capacità motorie" dicono dal comune.

Il costo del progetto con gli spogliatoi e parcheggi si attesta sui 540mila euro e l'amministrazione parteciperà ad un bando Pnrr per richiedere il finanziamento.