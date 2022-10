Finale dice "no" all'inquinamento: domenica 9 ottobre una giornata di pulizia dei fiumi

Una domenica all'insegna della difesa dell'ambiente quella del prossimo 9 ottobre a Finale Ligure.

Dalle 9.30 del mattino, partendo da diversi punti di ritrovo sparsi su tutto il territorio comunale, associazioni e volontari si ritroveranno per recuperare dai corsi d'acqua del finalese (Aquila, Pora e Sciusa) tutta la plastica abbandonata incivilmente sulle sponde e nei greti.

L'iniziativa, ideata dai Garosci de Pia, ha subito trovato il sostegno del Comune, della Consulta del Volontariato, del Centro Storico del Finale, delle organizzazioni ambientaliste Wwf, Legambiente e Cea "Finale Natura", oltre che del progetto "Sfuso Diffuso", molto legato e radicato al territorio e a questo tipo di eventi.

Quattro saranno i punti di ritrovo presso i quali potranno recarsi tutti coloro che vorranno partecipare alla giornata all'insegna della difesa dell'ambiente ma anche dell'associazionismo, dello spirito di gruppo. Saranno presso il Tennis Club di Finalpia, il liceo Issel e Porta Testa a Finalborgo, oppure nel parcheggio di piazzale Vuillermin.

Alla giornata, che in caso di maltempo verrà rinviata a data da destinarsi, sarà necessario ovviamente presentarsi muniti di abbigliamento comodo e consono al tipo di attività e al paesaggio in cui si opererà. Scarponcini, jeans, maglie a maniche lunghe e guanti da lavoro quindi, mentre il materiale per la raccolta e la differenziazione sarà fornito da Finale Ambiente.

Inoltre, chiunque gradisse partecipare ma non fosse iscritto a nessuna di queste associazioni, e quindi senza copertura assicurativa garantita dalle stesse, dovrà firmare una manleva a favore delle associazioni.

Una giornata per Finale ma non solo, un'opera che fa bene a tutto il pianeta. Recuperare i rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi infatti non significa solamente liberare gli alvei e avere un territorio più pulito dove viviamo, ma è un aiuto importante anche per eliminare il quantitativo di inquinanti che si riversano poi nei mari in preda alle correnti.