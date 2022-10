Territorio, Arboscello (Pd): "La Regione promuova e sostenga la collaborazione tra i piccoli Comuni"

"La Regione deve adoperarsi per mettere i piccoli Comuni nelle condizioni di collaborare tra di loro, visto che la formula dell’Unione di Comuni non sta funzionando perché troppo vincolante”, dichiara il consigliere regionale del partito Democratico Roberto Arboscello, dopo la discussione in aula della sua interrogazione sul Bando Unioni di Comuni 2022.

“In attesa che il Testo unico degli Enti locali venga modificato a livello nazionale, la Giunta deve mostrare più coraggio, e promuovere e sostenere una sinergia tra i territori che garantisca loro autonomia, ma allo stesso tempo dia la possibilità di condividere servizi e renderli più efficienti, anche a livello economico. La Regione deve adoperarsi per aiutare i piccoli Comuni ad essere più performanti incentivando e sostenendo forme di collaborazioni facoltative che non prevedano la fusione”, conclude il consigliere.