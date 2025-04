Il WindFestival 2025 elegge Miss Andora: è l'universitaria Sara Berriolo

E’ Sara Berriolo, 23 anni, laureanda in Comunicazione Digitale, la nuova Miss Andora 2025, eletta ieri sera (venerdì 11 aprile, ndr) nel corso della serata di apertura e benvenuto ai protagonisti del WindFestival che ha ospitato il Bikini Contest, presentato da Arianna Vio e Luana Pellegrini, vincitrice dell'edizione 2023 del concorso.

Sara sta studiando per lavorare nel mondo della comunicazione come Social Media Manager o nel mondo dell’editoria e giornalismo. Come nella tradizione di Miss Andora e del WindFestival è una ragazza sportiva e attualmente pratica Pilates.

Il Bikini Contest è stato vinto da Francesca Bellotti che è Miss Bikini, mentre Ilaria Nari è Miss Wing. Rachele Siffredi, Miss Andora 2024, ha conquistato la fascia di Miss Surf, Georgia Sanguettola quella di Miss Foil, mentre Angelica Benobre è Miss Kite. Tommaso Porro è stato infine incoronato Mister WindFestival.

La tre giorni dedicata agli action sport di mare e di vento apertasi anche agli sport outdoor, tornata per la terza volta nel savonese, proseguirà quest'oggi e domani (sabato 13 e domenica 14 aprile, ndr) con un ricco calendario di eventi (LEGGI QUI).