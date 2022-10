Terremoto, altre due scosse nella notte con epicentro a Bargagli e a Davagna

Altre due scosse di terremoto si sono registrate nel genovesato, con epicentro ancora una volta a Bargagli e a Davagna.



Dopo il sisma delle 23.41 con magnitudo 3.5 , all'1.19 la terra ha tremato a Bargagli con un terremoto del 2.0. Alle 5.46 l'ultima scossa dell'1.5 con epicentro a Lavagna.



I vigili del fuoco riferiscono numerose chiamate la scorsa notte, molta gente è scesa in strada dopo la prima scossa delle 23.41, ma per il momento non si registrano danni.