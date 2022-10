Savona, nelle cellette del Priamar la mostra di acquerelli “Mettersi in gioco”

Sabato 8 ottobre alle 16 a Savona, presso la Fortezza del Priamar, nell’ambito del progetto P.Articelle - arti nelle celle, verrà inaugurata la mostra di acquerelli “Mettersi in gioco”, curata da Marina Egidi.

La Egidi è reduce del successo riscosso la scorsa estate ad Albisola Superiore con la presentazione di “Amati o Amàti. Questione di accento”, libro edito da Masciulli Edizioni, ma soprattutto evento di condivisione di tredici coautrici, patrocinato dal Comune, con la partecipazione dello Sportello antiviolenza “Alda Merini”, dell’Associazione Pescatori di Albisola Superiore e il sostegno delle Pelletterie “La Vigevanese”.

Ora torna a farsi sentire Marina Egidi, ideatrice di quell’evento che ha unito realtà diverse attorno al filo della gentilezza, del coraggio e della gratitudine per una quotidianità in cui saper osare diventa il sale della vita. È con questo spirito, creativo e aperto a tutti, non senza un tocco di magia, che nasce “Mettersi in gioco”, esposizione di acquerelli al P.Articelle di Savona, città dove vive Egidi.

L’esposizione resterà aperta fino a lunedì 31 ottobre: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12; il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 (martedì chiuso). Sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso libero.