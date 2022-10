Finale, il caro energia abbassa le luci del Natale. Niente luminarie, "ma non mancherà l'atmosfera"

Non vi è settore o aspetto della nostra quotidianità che ormai non venga o non sia già stato intaccato dall'aumento dei costi energetici.

Nemmeno i comuni, le cui bollette sono già fino a duplicate negli scorsi mesi, in attesa di un inverno che da questo punto di vista si prospetta pungente come non mai. E così, un po' in segno di vicinanza nei confronti di chi è costretto a compiere sacrifici sempre più consistenti per fare fronte alle bollette, un po' per una semplice e logica scelta "in economia", alcune città hanno già deciso, o sono comunque prossime nel farlo, di rinunciare alle luminarie natalizie.

Tra questi nella nostra riviera ci sarà Finale Ligure. Ad annunciarlo è il neo assessore al Turismo, industria particolarmente attiva anche nel periodo natalizio nel finalese, Clara Bricchetto: "Capiamo che ci sono attività che avrebbero bisogno di queste luminarie, ma in un momento come questo abbiamo preferito dare un segnale preferendo collaborare con le diverse realtà dei rioni per ricreare l'atmosfera del Natale con iniziative e addobbi nelle diverse location. Non è solo risparmio, è un discorso etico".

Nei prossimi giorni così l'Amministrazione Frascherelli incontrerà i commercianti per affrontare insieme l'argomento e cercare una soluzione alternativa per animare i rioni e le vie del commercio finalese.