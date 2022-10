Territorio e tradizioni, Noli protagonista su Rai 3 nella trasmissione "Geo&Geo"

Torna così protagonista grazie al suo caratteristico territorio e alle sue secolari tradizioni, il borgo marinaro di Noli, protagonista di una tre giorni di riprese per la famosa trasmissione di Rai3 "Geo&Geo", in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

Diverse ore di girato per mettere Noli al centro del mondo, col servizio che andrà in onda anche su Rai International, completato dalle ceramiche artistiche di Nadia e l'arte dello "Stracuo" di Anette, passando per i modellini navali di Gianfranco, e la pulizia dei fondali marini con il recupero di una rete "fantasma" in collaborazione con il diving locale di Riccardo.