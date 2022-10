47° Premio L'Alpino dell'Anno nelle Albissole: consegnati riconoscimenti a tre penne nere (FOTO)

Si è chiusa questa mattina, con la consegna del Premio Alpino dell'Anno 2021 la tre giorni delle Albissole dedicata alle penne nere.



Come ogni anno, dal 1974, in una località sempre diversa, il premio viene assegnato a un alpino in armi e a uno in congedo che si siano particolarmente distinti per azioni umanitarie.



I riconoscimenti di quest'anno sono andati all'Alpino in Armi Tenente Valerio Brusotto del Terzo Reggimento Artiglieria Alpina. L'Alpino in Congedo è Remigio Durizzotto, della Sezione di Asti. Menzione d’Onore invece alla memoria di Carlo Marazzato Alpino di Vercelli. Un premio speciale a Stefano Bozzini, 81 anni.



"Lo ha visto tutta Italia quest'alpino che, in tempo di Covid, nel cortile dell'ospedale di Castel San Giovanni, suonava la fisarmonica per la moglie ricoverata - ha detto il consigliere regionale Angelo Vaccarezza - Con il Covid le visite erano proibite, ma lui le faceva sentire quanto l'amava con la musica. Solidarietà, coraggio, presenza, dedizione. Ognuno degli uomini premiati oggi, incarna valori dei quali andare fieri, ideali da difendere, obiettivi da perseguire. Gli Italiani devono essere orgogliosi di essere rappresentanti nel mondo da chi, con indosso la divisa e la penna nera, è e resta Alpino, per tutta la vita.Grazie a Gian Mario Gervasoni ed Emilio Patrone, Vice Presidente Nazionale e Provinciale dell'Associazione Nazionale Alpini. Grazie a tutti i Sindaci e agli amministratori intervenuti: un segnale, questo, più forte di tutti, su quanto l' "Alpinità" sia un pilastro di questo territorio".



Tenente Valerio Brusotto - 3° Rgt. Artiglieria Alp. - Brig. Alp. Julia.



Motivazione: "In data 18 settembre 2020 durante un'attività ludico-sportiva, interveniva tempestivamente per soccorrere un graduato del suo complesso vittima di un improvviso arresto Cardiaco. Con la necessaria freddezza chiamava prontamente i soccorsi e applicava con eccezionale lucidità e assoluta conoscenza delle tecniche di primo soccorso le manovre necessarie a mantenere attive le attive le funzioni vitali del militare e "tratte-nendolo tenacemente in vita" per ben 18 minuti fino all'arrivo delle unità sanitarie e paramediche. Il valore e l'efficacia dell'intervento sono state riconosciute dal medico responsabile della terapia intensiva dell Humanitas San Pio X di Milano come fondamentali non solo per la sopravvivenza del volontario, evitandone la morte, ma anche per scongiurare conseguenze gravi all'apparato nervoso e menomazioni".



Alpino Remigio Durizzotto - Sezione Asti - Gruppo Serravalle, Sessant, Mombarone



Motivazione: "Risponde sempre presente alle chiamate di servizi di volontariato organizzati dal Gruppo, o dalla Sezione, e per conto suo, collabora con tante altre associazioni o privati quasi sempre come Alpino. Nel 2021 ha svolto per la Sezione, molte ore di servizio all'hub vaccinale di Asti, e presso la Clinica S. Anna sempre in Asti. Ha dedicato molte ore in occasione di servizi legati alle tappe del Giro d'Italia, per il servizio di controllo del corretto uso della mascherina degli studenti delle superiori. Alla ripresa dei mercati cittadini, per conto del Comune di Asti (tramite la Sezione), ha svolto servizio di controllo mascherine, sanificazione mani e contingintamento ingressi alle aree mercatali. Per la sua parrocchia ha coordinato il gruppo che, durante le cerimonie religiose, contingenta gli accessi in chiesa e sanifica le mani ai fedeli. Tra le altre tante attività, canta in qualità di tenore nel Coro maschile "i Fieuij d'la Douja" (I figli della caraffa) di Asti che non è un coro Alpino, ma nel suo repertorio ha molti canti che si rifanno alla tradizione Alpina. Remigio, oltre alle attività legate alla sua famiglia, ha dimostrato, e dimostra la sua indole Alpina di sensibilità e altruismo, prendendosi cura di persone per lungo tempo. Per elencare tutte le iniziativa dell'Alpino Remigio, fatte negli ah. occorrerebbe molto più spazio, perché Lui non lascia tra-sparire granché di tutto ciò, ma le persone o associazioni che hanno ricevuto del bene da Remigio non lo hanno dimenticato".



Alpino Carlo Marazzato - classe 1946 - Sezione Vercelli



Motivazione: "Carlo Marazzato è stato Alpino (di leva, dall'ottobre 1966 al dicembre 1967), e dopo imprenditore, industriale e collezionista di mezzi storici pesanti e leggeri, seguendo le orme del padre che aveva un'azienda che si occupava di trasporti. Nel 2018 ha ospitato presso la sede del 'Gruppo Marazzato' il pranzo sociale del 21° Raduno del Primo Raggruppamento delle Sezioni ANA (con oltre cento partecipanti). Ha contribuito all'acquisto l'anno prima eel Covid, di mezsi destinati allo svolgimento dei servizi della protezione civile di Vercelli e anche di veicoli utili alla sezione vercellese dell'Aism. In piena pandemia, unitamente alla sua famiglia, idea, organizza e promuoge la campagna solidale "Diffondiamo la solidarietà non il virus". Coinvolge e chiama a raccolta Andrea Mingardi e Silvia Mezzanotte (ex voce dei Matia Bazar) che sposano da subito il nobile intento contribuendo a divulgarlo in tutta Italia. Raduna tutto il mondo dei motori storici italiano, sindaci, attori del territorio, industriali, associazioni di categoria, dipendenti e parter raccogliendo in pochissime settimane una somma importante che viene ripartita e destinata all'aiuto, in quei tristi giorni, alle Asl e alle mense dei poveri di Piemonte e Valle d'Aosta, in segno di amore autentico al territorio in cui è nato e attualmente opera il gruppo Marazzato".