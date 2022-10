Spettacolo in cielo: stasera arriva la Luna piena del cacciatore

Ottobre è il mese in cui la natura si colora delle calde sfumature d’autunno. A questo spettacolo in terra si aggiunge quello in cielo con la Luna piena del cacciatore pronta a splendere stasera, domenica 9 ottobre, alle ore 22.55.

Per poterla ammirare in tutta la sua bellezza sarà sufficiente trovarsi in un punto lontano da fonti luminose. Lo show è assicurato, anche perché la Luna sarà caratterizzata da una forte colorazione arancione, per il fatto che sorgerà abbastanza presto e sembrerà grande per la sua posizione rispetto all’orizzonte.

Il soprannome attribuito a questa Luna dai nativi americani è piuttosto chiaro: dopo le operazioni di raccolta del mese di settembre, i campi ormai spogli erano ideali per scovare le prede e ucciderle, motivo per cui uno dei nomi alternativi per la Luna del cacciatore è Luna piena di sangue.