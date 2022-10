Nuovo assessore alla Sanità in Regione, Pd Albenga: “Proviene dalla medicina di emergenza, speriamo sia più sensibile alle richieste ingaune”

“Recentemente è stata finalmente rilasciata la delega alla sanità dal governatore Toti, affidandola al dottor Gratarola. La speranza è che l’avvento di una figura tecnica proveniente dalla medicina di emergenza, certamente conscia dell'importanza di tale servizio sul territorio, possa essere maggiormente sensibile alle richieste del territorio ingauno (e di tutte le altre situazioni in provincia e regione) relativamente alla assenza di Pronto soccorso, reparti adeguati, servizi e personale, mettendo fine ai continui disservizi in sanità vissuti quotidianamente dagli utenti”. Ad affermarlo in una nota i membri del Circolo Partito Democratico di Albenga.

“Sebbene ne sarà certamente ben edotto, non possiamo non rammentare al neo assessore che l’ospedale di Albenga è una struttura nuova, la più recente della regione, logisticamente posta in una area a cui afferisce un importante comprensorio e dotata di una struttura a monoblocco che, in un'ottica di programmazione e di investimento, potrebbe essere addirittura potenziata per ridare ai cittadini i servizi di cui hanno bisogno ed uscire da questa crisi dell’offerta di sanità pubblica in cui tutta la regione si è impaludata”.

“Come circolo del PD ingauno – proseguono -ci teniamo a ribadire nuovamente la nostra posizione: l'ospedale di Albenga merita il ritorno di reparti essenziali e la riapertura del pronto soccorso al fine di soddisfare le esigenze del territorio e permettere il ritorno di professionalità e specialisti ormai fuggiti dalla regione”.

“Serve un Pronto Soccorso ad Albenga anche per superare l’ingolfamento del Santa Corona, struttura di eccellenza ma satura e non in grado da sola di soddisfare le richieste degli utenti. Purtroppo la politica regionale sta marciando in un'altra direzione. Spirano di nuovo venti di privatizzazione – spiegano -, questa volta sotto il nome di partenariato pubblico privato, che vogliono aggredire nuovamente il presidio ingauno”.

“Si è compreso bene finalmente perché la regione punta a creare una casa di comunità ad Albenga utilizzando la struttura dell’ospedale: perché in questo modo rimarrebbero spazi cedibili a privati in una struttura nuova e moderna, quindi più appetibile se messa sul mercato Tutto ciò è inaccettabile!”.

“Ci vuole chiarezza. L’assenza di medici e di specialisti, utilizzata anche come giustificazione alle continue chiusure, è anche dovuta a causa dell’impoverimento delle strutture stesse in termini di tecnologie e di risorse. Ne consegue la fuga dei professionisti e delle loro competenze, in un circolo vizioso che deve essere arrestato.

Albenga pretende investimenti in sanità dalla regione, tutta la Liguria pretende investimenti in sanità. Invece Toti persevera nella sua opera di chiudere reparti e privatizzare senza dialogare con il territorio, con i sindaci e neppure con il prefetto”.

“Negli scorsi mesi si è invocata spesso l'unità delle forze politiche in una lotta che è solo finalizzata al bene della nostra città.

Il comitato spontaneo, i cittadini e molte associazioni hanno svolto un lavoro egregio facendo capire in modo chiaro e inequivocabile quali sono le legittime richieste del comprensorio.

Noi ci siamo pronti a dialogare con tutti, compresi gli altri partiti che invitiamo ad esprimersi con nettezza evitando inutili balletti di responsabilità ma con l'obiettivo comune di portare avanti insieme richieste in regione ben definite – sottolineano -. Questo è il momento della chiarezza e di dire cosa si vuole fare con lo sguardo rivolto al futuro.

Auspichiamo che la nomina ad assessore alla sanità di un tecnico con un passato nei pronto soccorso possa portare avanti scelte coraggiose e in controtendenza con quanto avvenuto finora e che instauri un dialogo con il territorio, cosa finora mancata completamente”, concludono.