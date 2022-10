"Qui finisce la guerra". Fuori dal cimitero di Pietra un messaggio contro i conflitti (FOTO)

"Qui finisce la guerra". È un messaggio inequivocabile quello comparso in diversi cartelli appesi all'esterno del cimitero di Pietra Ligure in via Crispi.

Un gesto simbolico, presumibilmente legato al recente inasprimento del conflitto tra Russia e Ucraina, che probabilmente nelle intenzioni dell'autore (o degli autori) ha quale scopo quello di sottolineare l'inutilità e le tristi conseguenze che qualsiasi operazione bellica porta con sé.

I cartelli, cinque in totale collocati nei pressi dell'ingresso principale, sono stati notati per la prima volta questa mattina.