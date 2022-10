Interruzione volontaria di gravidanza al San Paolo di Savona, Pastorino (Linea Condivisa) e Arboscello (Pd): "Richiesta una commissione urgente"

Sta facendo molto discutere la situazione che sono costrette a vivere le donne che vogliono praticare l’interruzione volontaria di gravidanza, presso l’Ospedale San Paolo di Savona. Da circa un anno e mezzo, una delle strutture sanitarie più importanti del ponente ligure, obbliga le utenti a praticare l’IVG nel blocco parto dell’ospedale e non nel Day Surgery, come avveniva in epoca pre Covid.

“Le donne che vogliono praticare l’interruzione volontaria di gravidanza, all'ospedale San Paolo di Savona, da un anno e mezzo sono costrette a farlo nel blocco parto camminando lungo i corridoi dove sentono i gemiti dei bambini appena nati. Questa non è umanità” – denuncia il Consigliere regionale del Pd Arboscello.

Insieme al Capogruppo di Linea Condivisa e Vice presidente della Commissione II Sanità, Gianni Pastorino, oggi è stata richiesta la convocazione di una Commissione urgente sulla questione che sta suscitando tanto clamore.

“Crediamo sia necessario ritornare ad una situazione pre pandemia – afferma il Capogruppo di Linea Condivisa- perché non è possibile che l’emergenza Covid 19 possa giustificare un fatto come questo, di inaudita gravità”.

Le donne che decidono di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza devono avere percorsi separati da quelle che decidono di portarla a termine, come accade in tutte le strutture sanitarie d’Europa.

“Tutto questo avviene nonostante l’impegno e la professionalità delle operatrici e degli operatori sanitari impiegati nei reparti in questione, mettendo in difficoltà e disagio le utenti che vogliono praticare l’IVG – concludono i Consiglieri regionali di opposizione – Purtroppo, scelte e gestioni politiche sbagliate, rischiano di mettere sotto una cattiva luce quelle che sono da sempre delle eccellenze”.