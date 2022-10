Ratti nelle strade e anche nei condomini, a Spotorno preoccupa la situazione igienico sanitaria intorno al Coreallo

Sono ancora una volta le condizioni igienico sanitarie nei dintorni del torrente Coreallo a creare preoccupazione tra i cittadini spotornesi.

Le segnalazioni dell'ultimo periodo riguardano la presenza di ratti, notati da alcuni cittadini residenti non solo nella zona della foce, in via Foce appunto, ma anche di piazza Napoleone, poco più a monte.

Gli animali infestanti sono stati rinvenuti dai cittadini non solo di notte e nei piani a livello terreno, pure in pieno giorno e nei piani "ammezzati", risalendo dalle sponde del fiume e poi attraverso le scale degli edifici.

"I cittadini ci segnalano che, malgrado gli amministratori condominiali abbiano effettuato la derattizzazione all'interno dei condomini, come da ordinanza sindacale, la situazione è preoccupante" scrivono i consiglieri di minoranza Spiga e Pendola che nelle scorse ore si sono recati sul posto e, dopo aver constatato di persona, hanno voluto segnalare lo stato del problema attraverso una pec all'Amministrazione comunale.

"Ci segnalano come vi sia gente che alimenta i gatti randagi lasciando il cibo a terra, fonte di alimentazione per i topi", aggiungono i consiglieri di opposizione che già lo scorso anno avevano segnalato come le condizioni igieniche all'imboccatura del torrente lato mare destassero preoccupazione (leggi QUI).

L'invito che si alza quindi dai banchi della minoranza è quello di un'azione ancor più incisiva e decisa da parte della Giunta Fiorini: "Si valuti la predisposizione di una campagna di derattizzazione sulle pubbliche vie, nelle caditoie e nei fiumi, al fine di arrestare la proliferazione di questi pericolosi trasportatori di malattie", concludono Massimo Spiga e Francesco Pendola.